Enderson elogia preparação física do Sport e diz que deve poupar atletas na estreia da Série B

A- A+

Quando o torcedor do Sport viu a escalação da equipe que ia encarar o Coritiba, se perguntou o por quê de tantas ausências de nomes considerados titulares. Seja por lesão ou desgaste físico, foram quatro as modificações na formação inicial. Com a bola rolando, no entanto, quem foi acionado deu conta do recado e contribuiu para o Leão sair de campo com a classificação, após a vitória por 2x0.

Após a partida, o técnico Enderson Moreira lamentou a sequência pesada de jogos. Porém, afirmou que o grupo está pronto para as ‘decisões’ que tem pela frente. “A gente está muito bem preparado na questão física, mas o jogo não conta só isso. Tem a parte tática, técnica, além do emocional. O jogar para muitas pessoas, estádio cheio, muita gente vendo na TV, outros escutando no rádio, isso também consome. Precisamos de uma semana aberta para esse grupo, só que a gente não está tendo, infelizmente, um calendário favorável neste sentido. Se tivéssemos, iríamos conseguir recuperar todos”, começou.

“Não dá para lamentar, porque é o preço que se paga por chegar nas decisões. A gente vai acumulando resultados positivos e jogos sequenciais, o calendário é espremido, nada disso vai nos abalar, estamos preparados. Fizemos esta preparação durante os campeonatos, rodamos pouco o time para dar essa preparação, para estarmos prontos em momentos de desgaste e fazer jogos decisivos”, completou.

Na próxima quarta-feira (3), o time rubro-negro terá mais um jogo importante pela frente. Recebe o Ceará, pelo duelo decisivo da Copa do Brasil, na Ilha do Retiro. Porém, antes, vai a São Paulo, onde visita o Novorizontino, domingo, pela Série B. Em meio a grande quantidade de jogos, o treinador revelou que que deve mandar um time alternativo para a estreia na Segundona.

“Em relação ao próximo jogo, acho complicado que levemos o time todo para Novo Horizonte. A logística é complicada, vamos ter que fazer algumas escolhas. Não é da maneira que esperávamos, mas está humanamente impossível fazer isso. A gente iria sair de lá na segunda com uma decisão na quarta. Vamos ver para tomar a melhor atitude para ter um time competitivo, mas também preparar a equipe para a final da Copa do Nordeste”, enfatizou.

Veja também

Copa do Brasil Na Ilha lotada, Sport derrota Coritiba e carimba ida às oitavas da Copa do Brasil