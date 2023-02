A- A+

Sport Enderson entende magnitude de goleada, mas pede pés no chão: "não ganhamos nada" Treinador do Sport enfatizou efetividade da equipe no resultado sobre o Bahia

A goleada histórica sobre o Bahia na noite desta quarta-feira (22) não fez o técnico Enderson Moreira tirar os pés do chão, em relação aonde o Sport pode chegar na temporada. O treinador lembrou do revés sofrido para o Ceará, na semana passada - quando a equipe também jogou bem -, para salientar que o trabalho que tem sido construído é para dar retorno a longo prazo.

“Quando perdemos, falei para eles (jogadores) que não estava tudo errado, sabemos como jogamos. E da mesma forma pensamos hoje. São três pontos importantes, contra um adversário qualificado, mas não ganhamos nada. Estamos com os pés no chão”, começou.

“Nem tudo foi perfeito. Tem coisas para melhorar, para trabalhar. Assim como quando perdemos não criamos uma expectativa ruim, pelo contrário. Estamos conscientes, tranquilos para seguir construindo um trabalho que é a longo prazo. Principalmente para mim que sou treinador e torço para isso”, completou.

Apesar de não se iludir com a boa atuação rubro-negra, Enderson enfatizou o tamanho do resultado construído. De acordo com o treinador, a expulsão de Ryan no começo da partida pode ter facilitado a vida do Sport. Contudo, a efetividade e o entrosamento de seus comandados desta vez foram determinantes para a goleada.

“A gente faz o trabalho para vencer os jogos, mas é claro que sabemos da magnitude deste confronto, a história desse clássico. O que aconteceu hoje é raro no futebol, mas acho que de alguma forma jogamos com inteligência, sabedoria para conquistar o resultado. Embora eles tenham perdido um jogador com 15 minutos, fizemos os gols e poderíamos ter feito mais. Tivemos dois gols anulados que estamos analisando se estavam impedidos mesmo”, ressaltou.

“Imagino o Renato Paiva, ele está montando um time basicamente sem base do que ficou do ano passado. No futebol não existe mágica, tem que ter tranquilidade para buscar esse caminho. No nosso caso, mantivemos a base que quase conseguiu o acesso, isso é importante. O lance da expulsão foi determinante para a vitória, mas o placar chamou muita atenção. Tivemos a efetividade de aproveitar as oportunidades”, finalizou.

