Sport Enderson exalta eficiência do Sport na bola parada contra o Salgueiro Treinador também reclamou do gol de Gabriel Santos que foi anulado pela arbitragem

Diante de uma maratona de jogos que fará em um intervalo de um mês, o Sport conseguiu derrotar o Salgueiro e chegar à segunda vitória seguida na temporada. Apesar das adversidades, o resultado foi bastante valorizado pelo técnico Enderson Moreira após a partida realizada no Cornélio de Barros.

De acordo com o treinador, o Leão não criou a quantidade de chances desejadas, mas soube ser eficiente quando necessário para sair de campo com os três pontos. Principalmente nas bolas paradas. Foi assim que Juba e Ronaldo anotaram os gols rubro-negros.

"Acho que no jogo passado (contra o Petrolina) criamos muito mais chances, situações claras, e não conseguimos converter em gols. Hoje, não tivemos muitas, mas soubemos ser eficazes", pontuou.

"Na questão de bola parada, a gente sempre pega muito no pé porque temos bons cobradores. Não só do pênalti, mas da falta, do escanteio que aconteceu o lance do pênalti. A gente está num processo", emendou o técnico.

Apesar do resultado positivo, o treinador mostrou-se chateado com a atuação da arbitragem. Acima de tudo, com o lance do gol de Gabriel Santos, que foi anulado ainda aos 20 minutos de bola rolando. Na ocasião, mesmo sem o assistente levantar a bandeira, o árbitro alegou impedimento de Matheus Vargas na origem do lance.

"Acho que nos tiraram um gol legítimo. Ele (Matheus Vargas) foi habilitado pelo toque do zagueiro. O pior é que durante todo processo, o assistente não levantou a bandeira. E se não tem VAR, após a decisão de campo, não pode anular o gol", reclamou.

