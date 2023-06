Enderson exalta Igor Cariús e Felipinho no Sport; camisa 16 voltou a ser titular depois de 25 dias

A- A+

A partida contra o Avaí marcou o retorno de Igor Cariús ao time titular do Sport depois de 25 dias. Apesar de voltar a atuar no último final de semana, diante do Londrina, na ocasião o lateral-esquerdo foi acionado no decorrer do segundo tempo e chegou a contribuir com uma assistência para o gol da vitória marcado por Vagner Love. No encontro com os catarinenses, foi substituído por Felipinho na reta final e afirmou ainda estar sentindo a falta de ritmo de jogo.

"Eu estava treinando normalmente, só quando chegou aos 35 minutos (do segundo tempo) que deu uma pesada a falta do ritmo de jogo, mas está tudo bem. Agora, se Deus quiser, é dar continuidade para somarmos pontos no campeonato e conseguir conquistar o objetivo do clube no ano", falou o jogador.

Igor Cariús teve que ficar fora de combate após determinação do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Otávio Noronha. Na oportunidade, o lateral do Sport e outros sete atletas foram suspensos de forma preventiva das atividades por 30 dias, por serem investigados na Operação Penalidade Máxima II. Contudo, depois de ser absolvido no último dia 1º, o jogador foi liberado para voltar a atuar pelo Leão.

Responsável por assumir a lateral esquerda durante a ausência de Cariús, Felipinho correspondeu bem às expectativas do torcedor. Com atuações seguras, não comprometeu o setor defensivo e ofensivamente contribuiu para que o ataque seguisse funcionando. Principalmente fazendo dobras com Juba pelo corredor.

Com os dois jogadores vivendo bom momento dentro de campo pelo Leão, o técnico Enderson Moreira despistou sobre o dono da posição. No entanto, citando as características de ambos, garantiu que o Sport está bem servido no lado esquerdo defensivo.

"Em relação ao Igor, é um jogador que estava ambientado, acostumado, mas o Felipinho fez bons jogos também. São jogadores de características diferentes. O Felipinho é muito agudo, tem uma profundidade maior. O Igor é difícil de ser batido, acho que estamos com dois bons atletas", salientou.

Neste domingo (11), o Sport volta a entrar em campo pela Série B. Às 11h, visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela 12ª rodada da competição nacional.

Veja também

CBLOL Recife vai receber final do Campeonato Brasileiro de League of Legends