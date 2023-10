Enderson exalta últimos pontos conquistados pelo Sport: "Pode ser importante lá na frente"

A- A+

O cenário ideal era a conquista dos três pontos. No entanto, o empate em 2x2 com o Avaí acabou contribuindo para o Sport dar mais um passo rumo ao acesso à Série A. O gol marcado por Fabrício Daniel, aos 50 minutos do segundo tempo, levou o Leão aos 54 pontos, fazendo o time da Praça da Bandeira chegar ao quinto jogo seguido sem derrotas. A briga pelo título ficou mais distante, mas a diferença para a primeira equipe fora do G-4 segue em três pontos.

Sobre a sequência de pontos conquistados, o técnico Enderson Moreira valorizou o feito. São duas vitórias e três empates no recorte. "A competitividade do campeonato é enorme. Às vezes a gente consegue abrir uma vantagem. Às vezes os adversários encostam um pouco, mas é importante que a gente se mantenha pontuando na competição. Daqui a pouco, nós vamos pegar uma nova sequência de resultados positivos e a gente tem a expectativa de conquistar esse acesso", declarou.

Com o empate perante o Avaí, o Sport viu o Vitória se distanciar na luta pelo título da Segundona. Os baianos agora somam 58 pontos e abriram quatro pontos de vantagem sobre os pernambucanos, após vencerem o Tombense, no Barradão. "Precisamos acima de tudo pontuar, avançar casas. Se a gente pudesse sair com os três pontos, seria o ideal. Mas se não deu para ganhar, não vamos perder. Esse pontinho pode ser importante lá na frente", pontuou Enderson.

O ponto exaltado por Enderson fez o Sport manter a vice-liderança da Série B. O Rubro-negro agora tem um ponto a mais que Juventude e Guarani, que complementam o grupo dos quatro primeiros colocados, respectivamente. Primeiro time fora da zona de acesso, o Novorizontino tem 51 pontos.

Depois de entrar em campo na última sexta-feira, o Sport terá um período longo de treinos como forma de se preparar para o duelo com a Ponte Preta. O Leão só recebe a equipe paulista na próxima segunda-feira, dia 09, às 20h, na Ilha do Retiro. Apesar da distância para a partida, o técnico Enderson Moreira projeta um encontro difícil. Assim como os três últimos adversários do Sport, o Alvinegro de Campinas é mais um time que briga para fugir da parte inferior da tabela.

“É uma competição longa e as variações acontecem constantemente. Não há como uma equipe manter o mesmo nível de atuação e de resultado durante toda a competição. Estamos preparados para poder buscar os resultados. A gente tem um jogo dificílimo pela frente contra a Ponte Preta, um adversário extremamente tradicional”, finalizou.

