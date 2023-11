A- A+

Sport Enderson fala de momento de "incerteza" do Sport e deixa futuro no clube em aberto Treinador usou as redes sociais para se pronunciar sobre a má fase rubro-engra

Através de pronunciamento oficial em sua conta do Instagram, o técnico do Sport, Enderson Moreira, falou sobre o momento de instabilidade vivido pela equipe nesta reta final de Série B. Durante o texto, o treinador declarou que aprendeu a amar o clube. Além disso, mostrou insatisfação com a fase na competição. Com 59 pontos, o Leão pode cair para o 5º lugar ao término da rodada e vem de duas derrotas seguidas no certame.

"Posso dizer que, assim como vocês, estou extremamente decepcionado e chateado com nossa atual situação no Campeonato Brasileiro. Diante de tudo o que fizemos no primeiro semestre, da excelência que mostramos dentro e fora de campo, nossa expectativa era de que, hoje, já estaríamos classificados para a Série A do ano que vem. Esse não era apenas um desejo, mas uma convicção", diz parte do texto.

"Infelizmente, nossa realidade hoje é de incerteza. O que é um baque para todos nós. É esperado que nossa confiança se abale, que a gente se revolte, que pensemos no pior. 'O que aconteceu para chegarmos até aqui?', vocês devem se questionar. Muita coisa aconteceu e é claro que, ao longo dessa trajetória, houve erros de todas as partes: erros meus, dos jogadores, da comissão", prossegue.

Dando sequência ao texto, Enderson enfatizou que o momento é de união entre clube e torcida, no intuito de conseguir o objetivo de subir de divisão. "Agora não é a hora de nomear culpados, de apontar dedos, de buscar respostas simplistas para perguntas complexas. Agora é hora de encararmos o desafio que se apresenta. Diante da incerteza, o certo é que reverter esse quadro só depende de nós, da nossa força, da nossa união".

O técnico ainda relembra as reações que o time teve recentemente nesta Série B para convocar a torcida para o jogo contra o Atlético-GO, marcado para a próxima sexta-feira (10), na Ilha do Retiro. "Eu acredito e preciso que vocês acreditem também. Precisamos parar um momento e ver o copo meio cheio. Saímos atrás no placar na maior parte dos últimos jogos? Saímos; e isso é sim preocupante. Porém, todas as vezes em que isso aconteceu, nossa equipe não se acovardou, nossa equipe demostrou coragem e muita vontade de vencer", relembra.

De saída?

Já no fim da publicação, Enderson deixa a entender que sua permanência na Ilha do Retiro não está garantida para a próxima temporada. À reportagem, recentemente, no entanto, o presidente do Sport, Yuri Romão, afirmou que a continuidade do trabalho para o próximo ano está nas mãos do treinador.

"Eu agradeço demais todo o apoio que o presidente tem dado ao nosso trabalho, desde o início, mas sei que, para a próxima temporada, o Sport precisa de alterações, de novas ideias e construções, e eu faço questão absoluta de garantir que esse novo projeto seja pensado e realizado no contexto da Série A, em busca de novas perspectivas", detalhou.

“Assim, podem ter certeza de que todos nós, da comissão técnica e da gestão, estamos muito focados em poder entregar para esse clube, que tem uma história fantástica, cheia de conquistas e muita luta, aquilo que ele merece: estar de volta à elite do futebol brasileiro”, salientou Enderson.

Confira a nota de Enderson Moreira:

É raro que eu use minhas redes sociais para me manifestar, mas o momento que vivemos hoje é extraordinário e gostaria de me dirigir diretamente a vocês, sem intermediários.

Eu não nasci Sport, mas, ao longo dessa trajetória, aprendi a amar esse clube, um amor que certamente irei levar para o resto da minha vida. Sei da honra que é estar na posição que ocupo hoje e da força desse clube. Por isso, posso dizer que, assim como vocês, estou extremamente decepcionado e chateado com nossa atual situação no Campeonato Brasileiro. Diante de tudo o que fizemos no primeiro semestre, da excelência que mostramos dentro e fora de campo, nossa expectativa era de que, hoje, já estaríamos classificados para a Série A do ano que vem. Esse não era apenas um desejo, mas uma convicção. Porém, com certa frequência, o futebol nos surpreende, traz dificuldades inesperadas e muda muito rapidamente o curso daquilo que a gente tinha como expectativa.

Infelizmente, nossa realidade hoje é de incerteza. O que é um baque para todos nós. É esperado que nossa confiança se abale, que a gente se revolte, que pensemos no pior. “O que aconteceu para chegarmos até aqui”?, vocês devem se questionar. Muita coisa aconteceu e é claro que, ao longo dessa trajetória, houve erros de todas as partes: erros meus, dos jogadores, da comissão. Em algum momento, todos erramos. E eu assumo a minha responsabilidade nisso. Já tem um tempo que tenho tentado modificar diversos aspectos do nosso jogo, fazer ajustes, testar novas opções, mas, de alguma forma, não conseguimos chegar a um equilíbrio nesse segundo semestre. Porém, agora não é a hora de nomear culpados, de apontar dedos, de buscar respostas simplistas para perguntas complexas. Agora é hora de encararmos o desafio que se apresenta. Diante da incerteza, o certo é que reverter esse quadro só depende de nós, da nossa força, da nossa união.

Na próxima sexta-feira, temos um jogo decisivo contra o Atlético Goianiense, uma ótima equipe que também está na briga pelo acesso. Nós temos total condição de vencê-los, de dar um passo crucial nessa disputa. Mas nós precisamos acreditar nisso. Eu acredito e preciso que vocês acreditem também. Precisamos parar um momento e ver o copo meio cheio. Saímos atrás no placar na maior parte dos últimos jogos? Saímos; e isso é sim preocupante. Porém, todas as vezes em que isso aconteceu, nossa equipe não se acovardou, nossa equipe demostrou coragem e muita vontade de vencer. Nossa equipe disputou, competiu, lutou até o final. Nossa equipe está muito envolvida nesse processo e nosso objetivo é um só: devolver o Sport para o lugar que ele merece estar.

Vocês têm todo o direito de nos cobrar, de demonstrar a insatisfação de vocês, de manifestar suas frustrações. Porém, nesse momento, não é essa postura que irá gerar mudanças, não é essa postura que irá nos impulsionar para alcançar nosso objetivo. O que quero pedir – e que realmente pode influenciar positivamente nos nossos resultados daqui para frente – é o apoio incondicional de vocês.

Nós temos vários atletas vivendo um momento complicado, com a confiança e a autoestima abaladas. Eles precisam desse apoio, dessa força, desse voto de confiança. Nossa equipe toda precisa. Vocês estão sempre em busca do melhor para o Sport, eu sei. E digo do fundo do meu coração, nesse exato momento, isso é o melhor que vocês podem fazer pelo Sport.

Isso não significa que as mudanças não acontecerão. Elas são, sim, necessárias! Todos reconhecemos isso. Eu agradeço demais todo o apoio que o presidente tem dado ao nosso trabalho, desde o início, mas sei que, para a próxima temporada, o Sport precisa de alterações, de novas ideias e construções, e eu faço questão absoluta de garantir que esse novo projeto seja pensado e realizado no contexto da Série A, em busca de novas perspectivas. Assim, podem ter certeza de que todos nós, da comissão técnica e da gestão, estamos muito focados em poder entregar para esse clube, que tem uma história fantástica, cheia de conquistas e muita luta, aquilo que ele merece: estar de volta à elite do futebol brasileiro.

Agradeço profundamente o carinho que recebo diariamente de torcedores que eu encontro pelas ruas e a confiança que depositam em mim e espero que mesmo aqueles que não gostam do trabalho, que têm críticas e ressalvas, possam se unir nesse momento. Espero que, nesse próximo jogo, vocês lotem a Ilha, com sua paixão e animação, e que possa ser um momento muito especial. Vamos buscar, durante todos os 90 minutos, a nossa vitória, com muita seriedade, dedicação e coragem.

Grande abraço a todos,

Enderson Moreira

