Futebol Enderson lamenta empate diante do Botafogo-SP e pede apoio do torcedor no jogo contra o Criciúma Sport ficou no empate em 1x1 com o clibe de Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Sport chegou ao quarto jogo seguido sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio Santa Cruz, o Leão ficou no 1x1 com o Botafogo-SP. Resultado que, mesmo tendo deixado o Leão na vice-liderança, com 46 pontos, foi lamentado pelo técnico Enderson Moreira.



“Saímos atrás do placar, mas conseguimos empatar e criamos situações para poder virar. No segundo tempo, a gente controlou o tempo todo. Claro que, em determinado momento, uma bola parada, um lance ou outro pode ser perigoso. Buscamos muito a vitória. Uma pena não ter conseguido finalizar as jogadas em gol”, afirmou o treinador.



Com apenas dois pontos acima do atual quarto colocado e próximo adversário na Série B, o Criciúma, Enderson reforçou a importância do apoio dos leoninos no confronto entre as equipes, sábado (9), na Ilha do Retiro.



“Ninguém quer perder jogo, ter uma postura ruim. Queremos sempre vencer. Tenho uma paixão pelo Sport e faço meu máximo. Claro que não temos garantia de que vamos sempre vencer, mas precisamos do torcedor do início ao fim. É um jogo importante, em que podemos abrir uma vantagem considerável diante de um adversário direto. Contamos com nossa torcida. Espero que eles nos apoiem. É importante que eles estejam com a gente. Será um jogo difícil, contra um adversário bem posicionado. É um momento de poder crescer, nos impor e isso não será possível sem o nosso torcedor do lado, do começo ao fim”, apontou.

