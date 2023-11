Enderson lamenta erros contra o Mirassol e explica escolha por Love: "contribui defensivamente"

A- A+

Após a segunda derrota consecutiva na Série B, o técnico Enderson Moreira voltou a lamentar os erros defensivos da equipe do Sport. Diante do Mirassol, nesta sexta-feira (3), os dois gols da equipe paulista saíram de desatenções do sistema defensivo rubro-negro. O primeiro, de Gabriel, aconteceu depois de lançamento longo da zaga mandante. Já o de Chico Kim, com apenas 40 segundos da etapa complementar, saiu em cochilo leonino na saída de bola.

"Dois gols muito de vacilos nossos, falta de concentração. Um terminando o primeiro tempo, de bola longa, bola viajada, e a gente vacilou ali. Estávamos controlando bem o jogo. Faltava só trabalhar mais a bola, mas estávamos, até determinado ponto, controlando", começou.

"Tomamos o gol no último lance do primeiro tempo. Na minha concepção, em uma falta no Pedro (Martins), que o árbitro não deu. Um lance extremamente imprudente. O segundo gol, outra situação. O campo encharcado, perdemos a bola, o Mirassol conseguiu fazer um envolvimento bacana para fazer o segundo gol. Aí foi correr atrás, como tem sido. Vacilamos muito, erramos muito, coisas que não estavam acontecendo", prosseguiu Enderson.

Escolha por Love

Na coletiva depois da partida, o treinador também foi questionado sobre a escolha por Vagner Love na equipe titular. Com apenas um gol no returno, o camisa 9 voltou à formação inicial, depois de ser banco contra o Ceará. Com isso, Diego Souza retornou a ser opção entre os reservas.

Segundo Enderson, a utilização de Love se deu para ter um Sport mais defensivo no primeiro tempo. "Precisávamos num primeiro instante marcar bem. O Vagner tem o lado defensivo melhor que o Diego. Diego é um jogador ofensivamente extraordinário, mas para iniciar um jogo, é um peso para ele. Não foi fácil sustentar eles nos últimos jogos até o fim. Precisávamos de um jogador que pudesse contribuir mais defensivamente em um primeiro momento, já que o Mirassol tem o argumento da posse de bola", explicou.

Sobre o episódio envolvendo Love na última quarta-feira (1º), no Aeroporto do Recife, Enderson lamentou a confusão. Além disso, confessou que o ocorrido mexeu com o grupo. "A questão do aeroporto é ruim, decepcionante. Estávamos na expectativa de ter o apoio. É um baque que mexe com todo mundo da forma que foi feita. Esperávamos que o torcedor estivesse lá para nos apoiar, incentivar. Fizeram isso com quase todo mundo, mas pegou de forma chata em um atleta. Isso de certa forma mexe com todos", pontuou.

