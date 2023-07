A- A+

Futebol Enderson defende Jordan de erro e lamenta falta de agressividade ofensiva do Sport Goleiro, que substituiu Renan no segundo tempo, falhou no lance que gerou o segundo gol do CRB, na derrota por 2x0, no Rei Pelé, pela Série B

O técnico Enderson Moreira saiu em defesa do goleiro Jordan, que falhou no lance que originou o segundo gol do CRB, na derrota do Sport por 2x0, no Rei Pelé, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Após recuo de Luciano Juba, o atleta deixou a bola passar por baixo dos pés, em falha que sacramentou o tropeço que tirou o Leão da liderança do torneio.



Jordan entrou após o intervalo, substituindo Renan, que deixou o jogo por conta de uma indisposição gástrica. “É um menino de ouro, sensacional, um baita de um goleiro. Muito rápido, ativo, e que cometeu uma falha que os nossos atacantes, meias, zagueiros, cometeram várias vezes”, afirmou Enderson.



“Não é o primeiro goleiro que acontece isso, não vai ser o último. Acabou a bola passando por baixo dos pés numa coisa de infelicidade. Ele sabe muito bem e a gente sabe muito bem que é uma coisa incomum, mas que acontece. A gente vai ter que tocar a vida e, se ele tiver outra oportunidade, vai fazer um baita jogo”, defendeu.



Sobre o desempenho geral da equipe, o treinador lamentou os erros ofensivos. “A gente teve o domínio do jogo, mas sendo pouco efetivo e agressivo nas movimentações. Praticamente não chutamos uma bola dentro do gol. Tivemos chances, mas chutando para fora. Tivemos faltas próximas que não aproveitamos. Nossa efetividade ofensiva foi baixa”, lamentou.





“É um campeonato de 38 rodadas e precisamos, acima de tudo, ter tranquilidade e lamber as feridas. Era um jogo bônus, já que a única equipe que poderia tirar a diferença de pontos era o CRB. No mais, perdemos a liderança para o Vila Nova no saldo de gols, mas com a mesma pontuação. Uma hora ou outra a derrota vai acontecer, mas o importante é nossa capacidade de dar um passo à frente. Vamos enfrentar o Mirassol, contando com a ajuda do torcedor. Espero que a gente possa ter a Ilha do Retiro cheia para buscar a vitória dentro de casa”, completou.

O Sport terminou a rodada em segundo lugar, com 31 pontos, perdendo no saldo de gols para o Vila Nova, que agora lidera a competição.

