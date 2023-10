A- A+

Sport Enderson lamenta passividade do Sport contra o Ceará: "não parecia um jogo decisivo para a gente" Revés para o Vozão fez o Rubro-negro perder boa oportunidade de ficar mais próximo do acesso

Três jogos do Sport contra o Ceará, em Fortaleza, na temporada, e três derrotas. A desta sexta-feira (27), talvez, com a maior disparidade entre os momentos vividos pelas duas equipes. O revés válido pela 34ª rodada da Série B, aliás, impediu o Leão de dar um grande passo rumo ao acesso. Estacionou nos 59 pontos, perante um adversário sem objetivos na competição. Fato a ser lamentado pelo técnico Enderson Moreira, diante da importância da partida para os pernambucanos.



"Um jogo morno, não parecia um jogo decisivo para a gente. Pouco competitivo dentro do que estamos acostumados a fazer. Começamos mais uma vez sofrendo gol, conseguimos reagir, mas o jogo foi se arrastando para um resultado que, talvez, as duas equipes não tivessem feito para merecer algo diferente: um empate. Eles foram felizes numa bola parada”, pontuou.

Diante do Ceará, o Sport chegou ao quinto jogo consecutivo saindo atrás de um adversário no placar nesta Segundona. Nesta ocasião, no entanto, não conseguiu correr atrás do prejuízo e somar pontos na tabela. De acordo com Enderson, a passividade pode ter sido um dos problemas no duelo contra os alvinegros.

"Não tem isso de esperar ficar atrás no placar. Temos um poder de reação bom, mas hoje não foi suficiente. Quando estamos em situações complicadas, eles conseguem dar uma resposta positiva. Gostaríamos de ter feito o segundo gol e vencer o jogo, mas parece que ficamos ali esperando, controlando, esperando que a coisa aconteça naturalmente", salientou.

O elenco do Sport se reapresenta nesta segunda-feira (30) para iniciar os trabalhos para mais uma rodada decisiva da Série B. Na sexta-feira (3), o Rubro-negro visita o Mirassol, às 21h30, pela 35ª rodada. Os paulistas somam 53 pontos, mas podem encurtar a diferença para três, caso vençam o Ituano, neste sábado (28), no Novelli Júnior.

