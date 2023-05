Enderson lembra de auge da pandemia da Covid-19 para falar de Ilha sem público: "melancólico"

A- A+

Após o vice-campeonato da Copa do Nordeste para o Ceará, o Sport precisava dar uma resposta imediata ao seu torcedor, e ela veio na noite deste domingo (7), com a vitória sobre o Guarani, pela Série B. Porém, ao contrário da final contra os cearenses, onde a Ilha do Retiro estava completamente lotada, os atletas rubro-negros encontraram o estádio vazio. O Leão cumpre suspensão devido à invasão dos torcedores perante o Vasco, na edição do ano passado da Segundona.

Em coletiva depois da partida, o técnico Enderson Moreira lamentou o fato de ter que jogar com os portões fechados. O comandante leonino comparou a situação à época da pandemia da Covid-19. Ocasião que as partidas aconteciam sem a presença da torcida nos estádios.

"Uma situação diferente de quarta. Não tivemos torcida hoje (domingo), é uma sensação ruim. Me remete a uma fase dolorosa para todos nós, onde perdemos muitos entes queridos na pandemia. É traumático isso", pontuou.

Na visão do treinador, o Sport tomou as providências necessárias para o jogo acontecer dentro da normalidade. Até por isso, segundo Enderson, no Brasil deveria se punir apenas o infrator. O técnico usou a Premier League como exemplo.

"Até falei que deixamos de punir quem realmente executa a ação para punir o clube, por exemplo, que solicitou o policiamento. Na Premier League, se identifica a pessoa, e quando se pune é muito mais educativo, na minha visão. O clube tomou as providências necessárias para uma partida de futebol. Temos que saber que o torcedor faz parte do espetáculo, é peça fundamental para uma partida. O que tivemos hoje foi melancólico", continuou o técnico.

Com a bola rolando, o Sport venceu o Guarani por dois gols de diferença, mas o treinador afirmou que o placar poderia ser mais elástico. "A atuação do time foi consistente. Fizemos dois gols de bola parada, mas tivemos outras chances. No segundo tempo, perdemos algumas oportunidades, o timing do jogo, mas sabemos que nem sempre as coisas vão acontecer da melhor forma. Importante era pontuar, a Série B é uma corrida de resistência, e precisamos de resiliência. A vitória de hoje mostra que estamos concentrados na competição", falou.

