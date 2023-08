Enderson minimiza ausências e valoriza ponto conquistado contra Tombense

A- A+

A atuação no empate sem gols com o Tombense esteve longe de ser a desejada. No entanto, no Sport de Enderson Moreira todo ponto conquistado na Série B do Brasileiro deve ser celebrado. Principalmente aqueles conseguidos longe do Recife. Em Muriaé, o treinador lamentou as oportunidades desperdiçadas, mas voltou a ressaltar o comprometimento de seus comandados.

"Demoramos a acertar, ajustar, mas conseguimos criar boas situações, mesmo jogando fora de casa. O Tombense se fechou bem, criou dificuldades para buscarmos os espaços. Foi um jogo difícil, temos que valorizar o ponto. É aquele ditado que tenho comigo, que se a gente não consegue vencer, não podemos perder. É um pontinho que levamos para casa", começou.

Sem Eduardo e Felipinho, entregues ao departamento médico, além de Cariús suspenso pelo STJD, Enderson mudou o esquema de jogo do Sport. Alisson Cassiano foi acionado no miolo de zaga, ao lado de Thyere e Sabino, e Ewerthon foi utilizado na direita. Quando necessário defender, Juba recuava pela esquerda para fazer uma linha de cinco.

"Perdemos dois laterais esquerdos, o Roberto (Rosales) chegou agora, era impossível ele iniciar a partida. Só tínhamos o Juba e era importante proteger nosso lado esquerdo, onde eles tinham o Alexandre Jesus, um jogador de muita força", explicou sobre o esquema escolhido.

"A gente tem trabalhado de uma maneira intensa. Não temos que ficar lamentando algum tipo de situação, algum jogador que nao pôde participar do jogo. Estamos buscando opções dentro da equipe para ter a melhor equipe possível", pontuou.

Com 45 pontos e com a liderança garantida nesta rodada da Série B, o Sport volta a entrar em campo na próxima sexta-feira (18). Mais uma vez fora de casa, o Leão visitará o Guarani, às 21h30, em Campinas.

