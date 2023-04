A- A+

Sport Enderson Moreira analisa desempenho do Sport e explica escalação reserva: "Não tem nada de poupar" O Leão da Ilha venceu o Central neste sábado (01) e se classificou de forma direta para as semifinais do Pernambucano

Líder da primeira fase, de forma invicta, com 30 pontos em 12 jogos. Esse foi o desempenho do Sport comandado por Enderson Moreira no Estadual. A última vitória foi conquistada neste sábado (01), contra o Central, com uma escalação totalmente reserva. O treinador rubro-negro analisou a partida.

"Um jogo difícil, nós sabíamos muito bem disso. Acho que foi um primeiro tempo aquém do que a gente pode fazer, mas no segundo criamos várias oportunidades, o goleiro do Central fez grandes defesas e poderíamos sair com um placar mais elevado pela construção das chances", avaliou o técnico.

Por causa da forte chuva que caiu na Ilha do Retiro, o Sport só completou a partida contra o ABC, pela semifinal do Nordestão, na última quinta-feira. Com menos de 48h de intervalo entre os jogos, Ederson foi obrigado a escalar 100% dos reservas.

"A gente vem de uma maratona de jogos. Tivemos uma partida na quarta-feira, que só terminou na quinta. Isso trouxe muita tensão e desgaste. Não tínhamos a mínima condição de trazer os atletas que participaram efetivamente desse jogo. Então não tem nada de poupar é que eles não tinham condição de poder vir. Temos um grupo bom e qualificado e o segundo tempo demonstrou isso", explicou o treinador.

Por avançar na primeira posição, o Sport está classificado de forma direta às semifinais, sem precisar disputar as quartas de final. O Leão da Ilha vai enfrentar o vencedor do confronto entre Petrolina e Santa Cruz, na sexta-feira da paixão. Ederson disse que ficou surpreso com o dia escolhido para a partida.

"Tivemos uma surpresa com a marcação desse jogo na sexta-feira da paixão. Não é comum jogar nessa data, que a gente fica mais contido. É normal trabalhar, mas jogar eu não me lembro. Vamos nos preparar da melhor forma possível contra qualquer um dos dois adversários, que são credenciados".



