Enderson Moreira cita "rodada especial" e minimiza queda de rendimento mesmo com vitória

Neste domingo (18), apenas o Sport pontuou na Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo atrasado, o Leão venceu o Vila Nova por 1x0, na Ilha do Retiro, pulando para a terceira posição, com 24 pontos. Feliz pelo resultado, o técnico Enderson Moreira minimizou o desempenho abaixo do Leão na partida, em comparação com o que foi visto em jogos anteriores atuando no Recife. Na visão do treinador, algo natural e que prova o equilíbrio da competição.



“Nenhum time do mundo consegue manter o mesmo nível de atuação em todos os jogos. Um dia a gente vai jogar mal. No último terço nosso hoje, perdemos um pouco o controle do jogo. Temos uma atuação tecnicamente melhor quase sempre. Os jogadores se encontram muito, com decisões assertivas. Mas isso (dificuldade) foi mérito do adversário também, que está na parte de cima da tabela. Temos que enaltecer isso. O mais importante é que, mesmo não jogando tão bem, a gente conquistou o resultado. De pouco adiantaria jogar bem e não conquistar o objetivo. Temos duas metas claras: jogar bem e vencer. Quando não der para entregar o jogo maravilhoso, a gente entrega o resultado”, afirmou.



“Começamos o jogo mal. Nos primeiros cinco, 10 minutos, o Vila poderia ter aberto o placar, com chances claras. Depois, nós controlamos o jogo e só no finalzinho do segundo tempo eles tiveram outra oportunidade. No segundo tempo, o jogo ficou mais truncado. Tivemos um gol anulado que preciso ver porque não sei se aconteceu a falta. Mas o mais importante era conquistar a vitória”, completou.



O treinador também chamou a rodada de “especial”, já que apenas o Sport jogou e conseguiu somar pontos importantes, deixando a equipe no G4 da competição. Situação que fez o treinador contemporizar o fato de o Leão não ter construído um resultado com um placar mais elástico.





“Não acho que fizemos uma partida sofrível. Podíamos ter feito 2x0, como poderíamos ter sofrido o gol. Foi um jogo equilibrado, em que não estávamos acostumados, com situações que tínhamos uma supremacia em cima do adversário. Não sofremos extremamente ou sufocados. Não começamos bem, mas depois o jogo ficou mais controlado, criando boas situações”, citou.



“Diante de tudo que já fizemos, é claro que o sarrafo é mais alto. Esperam jogos maravilhosos, mas essa não é a realidade do futebol. Você não joga 70 partidas bem. Você vai jogar mal, um pouco abaixo, pode ser um desastre em determinado momento. Isso pode acontecer. O esporte permite essas situações. Hoje, tivemos um jogo tenso. Era uma decisão para a gente, com uma rodada perfeita. Isso, em pontos corridos, não acontece. Queríamos buscar a vitória para tirar a diferença para algumas equipes e aumentar para outras”, declarou.

