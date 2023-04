A- A+

Pernambucano Enderson Moreira explica confusão após vitória do Sport contra o Retrô e analisa o jogo O Leão venceu o jogo de ida da final do Estadual com gol nos acréscimos de Vagner Love

A primeira partida da final do Campeonato Pernambucano terminou com vitória do Sport, por 2 a 1, diante do Retrô. Com um gol no final, o jogo terminou com confusão entre o técnico Enderson Moreira e o goleiro Jean, da Fênix. O comandante rubro-negro explicou a situação na entrevista coletiva pós-jogo.

“Em relação a confusão, eu fiquei na minha área técnica e o goleiro deles passou e fez graça. Você precisa ter respeito. Se você perdeu o jogo, como acontece, você sai cara. Tem um jogo pela frente ainda, não tem nada decidido. Respeitamos muito o Retrô e não tem nenhum tipo de comemoração antecipada. A gente se prepara muito para dar continuidade nos próximos noventa minutos”, disse Enderson.

Dentro de campo o Sport foi superior na maior parte dos noventa minutos. Enderson fez sua análise indicando superioridade rubro-negra no segundo tempo. “O primeiro tempo foi um bom jogo das duas equipes. Chances para os dois lados. A gente com algumas mais claras. Acho que no segundo tempo nosso time cresceu muito, esteve muito perto de fazer o segundo gol e conseguiu no final”.

A decisão do Campeonato Pernambucano acontece no próximo sábado (22), às 16h30, na Ilha do Retiro. O Leão joga pelo empate para ficar com o título.

Antes da decisão, o Sport encara o Ceará, na quarta-feira (19), pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Enderson abordou essa rotina de jogos decisivos.

“A equipe tem lastro e se preparou para esse momento. A gente é refém dos resultados. O time que ganha muito não tem semana aberta. Não podemos de maneira alguma reclamar disso, é um aspecto positivo. Temos um confronto difícil contra o Ceará, uma equipe qualificada, e vai ser um grande jogo”, projetou o treinador.



