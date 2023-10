A- A+

Sport Enderson Moreira fica na bronca com gol invalidado de Edinho: "Equívoco da arbitragem" Aos 52 minutos do segundo tempo, árbitro Savio Pereira Sampaio assinalou falta de Sabino antes de chute do camisa 11

Um lance na final da partida entre Juventude e Sport deixou o técnico rubro-negro, Enderson Moreira, chateado com a arbitragem da partida. Aos 52 minutos do segundo, logo após o gol de empate leonino, o time pernambucano chegou a virar a partida com Edinho, mas o gol não foi validado pelo árbitro Savio Pereira Sampaio. Na oportunidade, ele assinalou uma falta de Sabino no início da jogada.

Sem entrar no mérito da provável infração cometida pelo zagueiro rubro-negro, Enderson não aprovou a forma que o juiz da partida lidou com a situação. Nas imagens da partida, fica claro que Savio dá a falta antes da finalização de Edinho para o gol. Porém, segundo o treinador do Sport, o árbitro deveria esperar o lance terminar para aguardar a checagem do árbitro de vídeo, como pede a recomendação da CBF.

"Até agora, ninguém tem certeza se foi falta ou não, se o jogador se joga, o tamanho do impacto que o Sabino tem em cima dele... Ficamos chateados com essa conduta, que vai contra as recomendações. Nessa situação, ele não pode falar que tem certeza absoluta, porque ninguém tem", completou.

A partida em Caxias do Sul também ficou marcada pelo gramado encharcado do Alfredo Jaconi. De acordo com Enderson, depois que a delegação recebeu informações sobre o estado do campo de jogo, a estratégia para o confronto teve que ser modificada. "Tivemos informações e tivemos que mudar a estratégia, que o jogo não iria acontecer da forma que a gente imaginava. O campo atrapalha as duas equipes, pois o Juventude é uma equipe que joga, sempre jogou, é bem montada. O espetáculo cai muito, mas o que enaltecemos é o poder de reação da equipe. Tivemos chances claras para vencer o jogo", salientou.

