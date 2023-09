A- A+

Sport Enderson Moreira permanece como técnico do Sport e explica demora para aparecer na coletiva O treinador vive momento de instabilidade com cinco jogos sem vencer na Série B

Depois de mais de uma hora após o apito final no empate em 3 a 3 entre Sport e Criciúma, no último sábado (9), na Ilha do Retiro, o treinador Enderson Moreira concedeu entrevista coletiva. Ao lado do diretor de futebol Jorge Andrade e o VP de competições Augusto Carreras, o técnico permanece no comando leonino.

De acordo com o treinador rubro-negro, não houve discussão sobre uma possível demissão. "A gente estava conversando sobre o jogo. Apenas sobre o jogo", disse Enderson.

Ao final da partida, Enderson foi muito criticado na Ilha do Retiro. Alguns torcedores arremessaram objetos em direção ao gramado. O treinador falou sobre o clima com a torcida.

"Da torcida eu não posso falar porque eu não convivo com eles. Eu não posso saber o ambiente do torcedor, não frequento redes sociais. Os torcedores que eu encontro são pessoas que acreditam muito no trabalho, que o Sport vem fazendo bons jogos. Agora internamente é extremamente unido, sadio. Sempre conversamos sobre todas as decisões e sobre o que é preciso fazer. É um ambiente que eu sempre fui muito bem recebido", afirmou.

O próximo compromisso do Sport acontece na sexta-feira (15), contra o ABC, no estádio Frasqueirão.

Veja também

Decepção Diante do Criciúma, Sport sofre empate no final e chega a cinco jogos sem vencer na Série B