Enderson Moreira posta comunicado sobre saída do Sport: "merece sempre estar na Série A"

A- A+

Por meio de uma rede social, Enderson Moreira publicou um comunicado se despedindo do Sport. O treinador foi demitido do clube após a derrota por 1x0 para o Vitória, no último sábado (18), no Barradão, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Resultado que praticamente enterrou as chances de acesso à Série A do time rubro-negro.





Confira abaixo o comunicado na íntegra



Termino minha passagem pelo Sport Club do Recife de uma forma que ninguém gostaria, muito menos eu.

Começamos bem a temporada, porém tudo mudou e, apesar da entrega de todos, não conseguimos alcançar aquilo que todos esperávamos nessa reta final.



O Sport merece sempre estar na Série A, não só por ter uma torcida maravilhosa, mas também por possuir tradição de grandes conquistas e uma ótima estrutura.



Seguirei na torcida por todos vocês, principalmente por esse grupo de jogadores extremamente profissionais, que se esforça diariamente nos treinos e luta até o fim para vencer os jogos.



Deixo também o meu muito obrigado e respeito ao presidente, Yuri Romão; ao vice, Augusto Carreras; e aos diretores Jorge Andrade e Felipe Coelho.



A todos os funcionários e à torcida, meu sincero lamento por não ter terminado o último jogo com o acesso garantido. Mas o Sport é gigante e sempre lutará até o fim!



Enderson Moreira

Veja também

Futebol Tênis de mesa ganha seis ouros no Parapan de Santiago