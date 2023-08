A- A+

Futebol Enderson Moreira realça competitividade da Série B: "A competição é extremamente difícil" O Sport derrotou o Novorizontino na noite deste sábado (5), na Ilha do Retiro

O Sport assume liderança provisória da Série B ao derrotar o Novorizontino por 1 a 0 neste sábado (5). A equipe alcançou um marco importante ao conquistar sua quarta vitória consecutiva no torneio. Apesar desse momento positivo, o treinador Enderson Moreira adota uma abordagem cautelosa, destacando a intensa competitividade presente na competição. Moreira também elogia o desempenho do adversário, que ofereceu resistência durante a partida realizada na Ilha do Retiro.



“Falta muita coisa ainda no Sport. Ninguém está pronto e vai terminar pronto. A competição é extremamente difícil. A equipe do Novorizontino é a que mais pontuou fora de casa. Ninguém pontua tanto fora de casa sem ter argumento para isso. A gente tinha muito na cabeça o que era o jogo. Eles vão subir as linhas para tentar marcar mais em cima. A gente criou várias situações que poderiam ter construído um placar diferente”, disse Enderson.

Elogiando a força da competição, o treinador chegou a comparar o torneio com o Brasileirão da primeira divisão. “O Campeonato Brasileiro da Série B é muito difícil. As pessoas às vezes menosprezam essa competição. A Série A tem jogos muito piores que os nossos. Nossos jogos são brigados e disputados. Às vezes no jogo da Série A o pessoal tem mais tranquilidade para jogar. Na Série B o jogo começa a 100km/h”, declarou o treinador.

Com uma margem confortável de sete pontos em relação ao quinto colocado, o técnico prefere não estabelecer projeções específicas em relação à pontuação necessária para garantir o acesso. “Não consigo prever. Nas três vezes que minha equipe técnica conseguiu ganhar a competição da Série B, a gente tem o número de 20 vitórias como base. Não sei quantas seriam necessárias para o acesso. Em 2012 tivemos equipes com 21 vitórias que ficaram fora. Tenho muito respeito pela competição e não faço projeção”, disse.



