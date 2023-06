A- A+

Sport Enderson Moreira sai em defesa de Luciano Juba: "Temos que agradecer o que ele tem feito e honrado" O treinador comentou sobre o erro na penalidade contra o São Paulo e a não renovação do atleta com o Leão

Seja com participações em gols, polêmicas pela renovação ou críticas por falhas em momentos decisivos, Luciano Juba é sempre um assunto em alta no Sport de 2023. O meia de 23 anos voltou a balançar as redes na vitória diante do Avaí, na última quarta-feira (7), uma semana após perder o pênalti que eliminou o Leão na Copa do Brasil. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Enderson Moreira saiu em defesa do jogador.

"Acho muito desumano o que as pessoas fazem com nós, profissionais. Juba não teve intenção nenhuma de errar, muito pelo contrário. Talvez se Rafael (goleiro do São Paulo) tivesse escolhido um canto contrário ele teria feito o gol. O pênalti tem sorte também. Tem estudo, capacidade técnica, mas tem sorte. Tem muito pênalti que o cara bate mal e faz o gol".

"Primeiro enaltecer que ele tem coragem de bater, porque vários jogadores com quem eu já trabalhei não teriam talvez a capacidade de poder enfrentar esse desafio. Segundo, é que muito provavelmente, se Juba não estivesse na nossa equipe esse ano, a gente não teria chegado em várias competições. Foi e continua sendo um jogador muito importante para o time na temporada".

Luciano Juba é um dos destaques na temporada do futebol brasileiro. Ele completou 38 partidas em 2023 e soma 16 gols, além de 15 assistências (maior do Brasil). Juba é o atleta do Sport que mais entrou em campo desde o ano passado.

Luciano Juba (23 anos) é o líder em assistências em participações em gols (31!) entre todos os jogadores do futebol brasileiro na temporada 2023.



38 jogos (37 titular!)

16 gols

15 assistências

105 mins p/ participar de gol

Nota Sofascore 7.24



Incrível! pic.twitter.com/CA8mbOvlqt — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) June 8, 2023

De acordo com Enderson, o que aumenta as críticas ao jovem é sua opção por não renovar com o Sport. Seu contrato vai até o final de agosto e há chance dele seguir para o Bahia ainda neste ano.

"Talvez o que todo mundo fique chateado é que ele esteja vivendo o melhor momento dele em final de contrato. Mas isso é uma escolha dele. Juba não largou o clube, não abandonou nem saiu de qualquer forma. Ele está cumprindo o contrato e é um direito dele e de qualquer profissional em qualquer área".

"O cara corre o tempo todo, faz gols, dá assistência, não para. Acho que é jogador com mais número de minutos na temporada. Vamos falar o quê? Nós temos que agradecer o que ele tem feito e honrado. O fato de não renovar o contrato é um direito que ele tem. Em algum momento, ele pode ter passado por alguma decepção, ter sido tratado de uma maneira diferente, e ele decidiu na cabeça dele que ele queria buscar outra coisa. Mas ele é extremamente profissional. Acima de ser profissional, que a maioria é, Juba é comprometido com o grupo, comprometido com o Sport. Jogador que está dando e entregando mais do que muitos na história do Sport", concluiu o treinador.

