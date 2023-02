A- A+

Sport Enderson Moreira torce por renovação de contrato de Juba: "tudo para fazer um grande ano" Vínculo do jogador com o Sport se encerra em agosto

Assim como foi em 2022, Luciano Juba caminha para ser o destaque do Sport na temporada. Em sete jogos no ano, o prata da casa já participou diretamente de oito gols da equipe rubro-negra. São duas bolas na rede e seis assistências para o atleta de 23 anos. Diferente do ano passado, porém, o camisa 46 não tem a permanência garantida na Ilha do Retiro.

O atual vínculo de Juba com o Sport vai até agosto. Com isso, a partir do mês que vem, o jogador estaria livre para assinar um pré-contrato com uma outra equipe. O clube pernambucano chegou a fazer uma proposta para estender o contrato de sua joia. Mas, o atleta também vem sendo cobiçado por outras equipes.

Após a goleada sobre o Afogados, o técnico Enderson Moreira ressaltou a importância de Juba. O treinador espera que seu principal jogador siga vestindo a camisa do Sport.

"Essas coisas da direção eu não participo muito. Sabemos dessa situação e acho que Juba tem tudo para fazer um grande ano aqui. Talvez, uma saída dele na metade da temporada pode não ser o ideal para ninguém. Para nós seria péssimo. Para ele, talvez, não seria interessante. Nesse momento tem muita gente querendo prometer mundos e fundos. Muitas vezes o atleta sai em um momento, assim, sem ser tão valorizado, principalmente por quem vai adquirir ele", contou.

Ainda segundo Enderson, o fato de Juba atuar em mais de uma posição tem sido um dos motivos para o jogador evoluir com a camisa rubro-negra.

"Nossa expectativa é que ele possa renovar, continue, dê sequencia. Ele tem muita coisa a crescer ainda, dentro daquilo que vejo. O fato dele jogar de lateral-esquerdo tem feito ele evoluir no quesito de competitividade. Tenho certeza que Jorge Andrade junto com Carreras e o presidente tem feito de tudo para ter ele a temporada inteira e, quem sabe, por muito mais tempo", falou.

Veja também

Copa da Itália Juventus vence Lazio e vai às semifinais da Copa da Itália