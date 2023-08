A- A+

Sport Enderson mostra insatisfação com derrota do Sport para o Ituano: "dez minutos terríveis" Treinador rubro-negro também ficou na bronca com a arbitragem da partida

Em dois jogos, foram cinco gols sofridos pelo Sport. Em comum, o fato de quatro deles saírem antes dos dez minutos de bola rolando. Seja no revés para o Guarani, em Campinas, ou na derrota para o Ituano, na Ilha do Retiro, a falta de atenção rubro-negra no início dos jogos fez o Leão sair de campo sem pontuar, na Série B, por duas rodadas consecutivas.

Em entrevista coletiva concedida depois de perder para o Ga

lo de Itu, o técnico Enderson Moreira não escondeu sua insatisfação com o desempenho da equipe.

"Coincidentemente, foi a mesma situação que aconteceu contra o Guarani. Aconteceu também contra o Criciúma e em pelo menos seis derrotas nossas. Entramos vacilantes, não achamos que estávamos jogando uma partida de futebol. Sempre digo para não entrar relaxados, para concentrar, mas infelizmente previmos e as situações aconteceram", enfatizou Enderson.

"Foram dez minutos terriveis, que não tivemos controle nenhum do jogo. Parecia que os jogadores estavam em outro lugar, um comportamento muiro ruim", pontuou.

Apesar de reconhecer o início ruim de sua equipe, Enderson fez questão de demonstrar, também, sua indignação com a arbitragem da partida. Além de reclamar do tempo de acréscimo concedido pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima, o técnico ficou na bronca com a atuação do VAR comandado por Emerson de Almeida. No final da partida, Juba chegou a receber um puxão dentro da área, mas o pênalti não foi marcado.

"Não tenho problema em perder jogo, a responsabilidade é minha. Mas eu não posso concordar com árbitro despreparado que vem apitar jogo. É da minha terra, então posso falar. Ele sempre erra! Toda hora botando a mão no relógio para dizer que ia descontar o tempo", esbravejou.

"Lances polêmicos, que ele teve que esperar para escutar o VAR, e sem contar um lance que, para mim, foi pênalti. Ele e o VAR. O Emerson virou VAR porque não tem condições de ser árbitro", concluiu.

Após ganhar folga neste sábado, o elenco do Sport se reapresenta neste domingo para iniciar a preparação para mais um compromisso na Série B. No próximo domingo (3), o Leão visita o Botafogo-SP, às 18h, no Estádio Santa Cruz. O compromisso é válido pela 26ª rodada.

