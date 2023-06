A- A+

Sport Enderson mostra preocupação com cansaço e espera ter retornos contra o Ceará Diante da Chapecoense, técnico não pôde contar com destaques, além de ter mexido no time por conta de atletas "extenuados"

Diante da Chapecoense, o técnico Enderson Moreira só realizou as primeiras mudanças no time quando o relógio já marcava 28 minutos do segundo tempo. O placar ainda marcava 1x0 para o Sport, que buscava segurar as investidas dos catarinenses, no intuito de voltar para o Recife com três pontos na bagagem.

De acordo com o treinador, algumas alterações foram feitas no intuito de neutralizar a bola aérea adversária. Outras, contudo, por conta do cansaço que vem tomando conta do elenco ao longo da temporada.

"Percebemos que eles estavam cruzando muito a bola na área e optamos por subir a estatura do time. As outras substituições foram por desgaste mesmo, utilizando as peças que tínhamos em mãos. Os jogadores saíram extenuados, e tentamos utilizar o que tínhamos da melhor forma possível", relatou.

Para a partida em Chapecó, o treinador já não poderia contar com Fabinho, com uma lesão no joelho. Porém, após a vitória sobre o Juventude, viu Luciano Juba (desconforto na coxa direita) e Vagner Love (desconforto na panturrilha esquerda) virarem baixas. Além da dupla, Wanderson, que sentiu o adutor da perna direita, também está entregue ao departamento médico.

Já visando a partida com o Ceará, domingo (2), na Ilha do Retiro, o técnico espera contar com alguns retornos para encorpar a equipe perante um adversário direto na luta pelo acesso.

"A gente aguarda o dapartamento médico para saber se poderemos ter algum jogador em condições de participar desse jogo. Vamos tentar fazer o melhor nesse pouco tempo, preparar a equipe para buscar mais uma vitória", pontuou.

Veja também

FUTEBOL Libertadores: Palmeiras fecha fase de grupos com melhor campanha geral