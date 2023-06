A- A+

Sport Apesar da eliminação na Copa do Brasil, Enderson se diz orgulhoso do Sport contra o São Paulo O Leão conseguiu sua primeira vitória contra o Tricolor Paulista jogando no Morumbi, mas foi superado nos pênaltis

Diante de 49.752 torcedores, o Sport conseguiu, na última quinta-feira (1) a sua primeira vitória diante do São Paulo no Morumbi. O 3 a 1, de virada, siginificou a quebra de um tabu histórico, mas não foi suficiente para avançar de fase na Copa do Brasil. Com erro de Luciano Juba, o Leão foi derrotado nas penalidades. O técnico Enderson Moreira disse ter ficado orgulhoso com o desempenho da equipe.

"Fica muito orgulho do time que teve muita qualidade para jogar. A gente veio com alguns desfalques. Estamos triste, mas ao mesmo tempo muito orgulhosos pela capacidade dos atletas de fazer o que tinha que ser feito e buscar esse resultado que era tão improvável antes do jogo. Poucas pessoas acreditavam que a gente poderia fazer isso e eu parebenizo muito o grupo porque acreditou", afirmou Enderson.

A derrota para o Sport foi a primeira de Dorival Júnior desde que chegou ao São Paulo. O Tricolor Paulista está no G4 da Série A e foi elogiado pelo treinador rubro-negro.

"A gente saiu para uma equipe extremamente qualificada. Um treinador que é um dos melhores do mundo, será sempre lembrado para a Seleção Brasileira pela sua capacidade. A disputa de pênaltis é um mecanismo para poder simplesmente falar sobre quem vai e quem fica", inciou.

"Em termos gerais, foram jogos bem disputados, com muita qualidade, eles nos venceram em casa e a gente teve capacidade de fazer um jogo bom, organizado e sem desespero. Não foi por acaso, o resultado foi muito merecido por tudo aquilo que produzimos durante a partida, mesmo sabendo da qualidade do São Paulo. A gente fica muito triste de sair de uma competição que a gente pudesse dar mais um passo. As duas equipes fizeram por merecer a classificação para a próxima fase", concluiu.

Agora o Sport volta suas atenções de forma exclusiva para a segunda divisão. O clube chegou a estar envolvido em quatro competições no primeiro semestre: Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B. De acordo com Enderson, o Rubro-Negro vai focar na Segundona.

O Sport entra em campo neste domingo (4), às 18h, contra o Londrina, no estádio do Café.

Fim de disputa no Morumbi: após vitória por 3 a 1 no tempo normal, Sport acaba superado nos pênaltis para o São Paulo por 5 a 3 e se despede da Copa do Brasil. pic.twitter.com/Ipsx1xVIwi — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 2, 2023

