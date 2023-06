A- A+

Sport Enderson pede pés no chão no Sport e mira oscilação: "precisamos ter uma gordura" Campeão da Série B em três oportunidades, treinador freou entusiasmo com bom momento do time

A liderança não é certa ao término na rodada, mas a presença no G4, sim. Mesmo com um jogo a menos que os adversários, o Sport caminha a passos largos para ficar perto do objetivo na Série B. No entanto, apesar do bom momento, o técnico Enderson Moreira faz questão de frear a euforia depois de mais um resultado positivo conquistado pela competição nacional, ao passar pelo Juventude, nessa quinta-feira (22), na Ilha do Retiro.

"Acho que sou o cara que mais corta o embalo de euforia. Sem entusiasmo, sem nada. O nosso compromisso é sempre focar no próximo jogo. Hoje (quinta), estamos felizes, mas acaba amanhã (sexta). Amanhã já estaremos treinando, fazendo tudo que tem que ser feito, sem entusiasmo, sem pisada mais alta. Pé no chão", enfatizou o treinador.

Campeão da Série B em três oportunidades, Enderson reconhece que o clube está na trajetória correta para retornar à Série A. Mas, de acordo com o técnico, dificilmente a equipe leonina irá trilhar uma jornada com apenas resultados satisfatórios.

Para o treinador, o modo como o elenco lidará com os maus momentos é que vai ditar o rumo do Leão na competição. Até por isso, criar "gordura" dentro do G4 é essencial visando futuros tropeços.

"Talvez, a gente ainda passe por resultados complicados. Como reagiremos a este momento será fundamental. Em todos os clubes que passei não foi uma linha reta, diagonal. A linha oscilou, caiu. É importante saber como vamos se comportar no momento ruim, se os jogadores vão perder a confiança. Mas, jogo temos para passar por isso, atletas também", pontuou.

"Estou olhando muito para baixo, para ver essa distância para o quinto colocado, que é a principal. Se acontecer algumas coisas nessa sequência de jogos, precisamos ter uma gordura para sustentar e não sair. O importante é a manutenção no G4. Podemos perder a liderança, mas nossa cabeça é a garantia do acesso através das quatro vagas. Não estamos pensando em nada além disso", completou.

