Futebol Enderson prega cautela sobre estreia de Diego Souza no Sport Camisa 87 só deve entrar em campo na Série B do Campeonato Brasileiro no final de agosto

Quando Diego Souza vai estrear pelo Sport? Essa é a pergunta que torcedor rubro-negro mas aguarda por uma resposta desde que o jogador desembarcou no clube. Aspectos técnicos, táticos e físicos ainda impedem uma definição da data. Por isso, o técnico Enderson Moreira adota discurso paciente e cauteloso em meio à ansiedade sobre o atacante de 38 anos.

“Precisamos ter calma com Diego, que vem de um período inativo grande (não joga desde março). Temos de fazer as coisas sem pressa, sem queimar etapas, não colocando em risco de entrar e não estar preparado para o que está por vir”, afirmou o treinador.

Histórico no Leão

Será a terceira passagem do atleta no Sport. A primeira foi entre 2014 e 2015, sendo o segundo ano marcado pela melhor campanha do Leão na história dos pontos corridos da Série A, terminando em sexto lugar. Depois de uma passagem curta pelo Fluminense, o camisa 87 voltou em 2016, temporada em que foi artilheiro do Brasileirão, ao lado de Fred e William Potker, todos com 14 gols. Em 2017, ele ajudou os pernambucanos a evitarem a queda. No geral, Diego Souza tem 173 jogos e 57 bolas na rede.

