A- A+

Sport Enderson quer Sport 'lambendo as feridas' por objetivo na Série B Leão entra em campo pela Segundona neste domingo (7), diante do Guarani, na Ilha

O vice-campeonato da Copa do Nordeste nos pênaltis teve um gosto amargo para o Sport. Principalmente pelo que o time apresentou perante o Ceará, na Ilha do Retiro. No entanto, sem tempo para lamentar, o Rubro-negro volta suas atenções para o principal objetivo da temporada: a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Após ficar na 7ª colocação no ano passado, o Leão é visto como um dos principais candidatos ao acesso.

Na coletiva depois da decisão, Enderson Moreira chegou a relatar que se pudesse "desapareceria", ao falar da pressão sofrida no futebol. Porém, buscando dar a volta por cima com o Leão, o treinador optou por não ficar remoendo o vice-campeonato para o Ceará. Em discurso para os jogadores, salientou que é hora de "lamber as feridas", visando a sequência da temporada.

“A gente precisa entender que essa Série B é muito importante, é nosso foco principal. Falei para os atletas no vestiário, ‘lambam as feridas e voltem renovados’. Quem quer grandes conquistas não pode baquear porque perdeu um título. Isso faz parte da nossa vida. A gente precisa, acima de tudo, ter força, coragem de enfrentamento. É isso que me faz continuar no futebol. É a minha coragem de enfrentamento. E é isso que estamos colocando para os atletas também”, pontuou.

Depois de estrear com um empate sem gols diante do Novorizontino, fora de casa, o Sport vira a chave para focar em mais um compromisso pela Segundona. No domingo (7), recebe o Guarani, às 19h, na Ilha do Retiro. O confronto será sem a presença do público, em virtude da punição pela invasão dos torcedores diante do Vasco, na edição da Série B do ano passado. A sanção vale por seis jogos. O primeiro foi cumprido ainda em 2022, contra o Operário. Os últimos três serão com presenças exclusivas de mulheres, crianças e PCDs.

Além da Série B, o Sport também segue vivo na Copa do Brasil. Após eliminar o Coritiba na terceira fase, o sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no início da semana, colocou o São Paulo no caminho do Rubro-negro nas oitavas de final. O duelo de ida acontecerá na Ilha do Retiro, com previsão de ser realizado no próximo dia 17. A volta, no Morumbi, será disputada no fim do mês.

Veja também

NÁUTICO Após primeira vitória do Náutico na Série C, Dado Cavalcanti despista conversas sobre favoritismo