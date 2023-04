Enderson recebe banho gelado dos jogadores, comenta alívio do título e já pensa nos próximos jogos

A- A+

Depois de quatro anos, o Sport voltou a conquistar um título. O 43º estadual veio sob o comando do técnico Enderson Moreira, após uma vitória por 2 a 0, diante do Retrô, na Ilha do Retiro. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico recebeu o famoso banho dos jogadores, comentou do alívio da conquista e já está pensando nos próximos compromissos da temporada.

Love, Sabino, Thyere, Fabinho e outros jogadores interromperam o início da entrevista para dar o banho gelado em Enderson. Confira o vídeo:

Enderson Moreira, treinador do Sport, recebeu o tradicional banho gelado depois do título de Campeão Pernambucano pic.twitter.com/lRmF0eBGR1 — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) April 22, 2023

O treinador rubro-negro abordou o alívio que vem com o título, mas já está pensando nos próximos compromissos. Na quarta-feira (26), o Leão encara o Coritiba, na Ilha do Retiro, pela terceira fase da Copa do Brasil.

“Estou aliviado, feliz. Mas já estou pensando no jogo de quarta-feira contra o Coritiba. Vida de treinador é uma m####, desculpa a expressão. É difícil, A gente já começa a pensar em quais jogadores eu vou contar na quarta. Cabeça de treinador é essa. Vai estar todo mundo comemorando e o bonitão aqui vai pensar no que fazer. É um pouco de alívio em função da pressão que a gente sofre por tomar decisões, como convocar os 23 para o jogo”, disse Enderson.

Com as decisões pelo Estadual, final do Nordestão e jogo decisivo na Copa do Brasil, o Sport não conseguiu iniciar a Série B com os outros clubes.

“Infelizmente a gente está tendo que adiar esse foco na Série B, que é o grande objetivo da temporada. Eu falei anteriormente que de muito pouco vai adiantar conquistar o pernambucano, ganhar a copa do nordeste, ir bem na copa do brasil se a gente não alcançar nosso acesso. Agora se conquistar tudo isso tem uma relevância absurda. Vai ser um ano memorável para todos. Mas passa pela Série B. A gente lamenta que não iniciamos a competição com os outros clubes”, ressaltou o treinador.



