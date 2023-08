A- A+

Sport Enderson reconhece fraco desempenho contra Guarani: "Um dos piores primeiros tempos" Treinador também explicou a utlização do prata da casa Victor Gabriel entre os titulares no revés por 3x1

Mais que perder a liderança para o Vitória, o torcedor do Sport ficou preocupado com a atuação da equipe no revés sofrido para o Guarani, em Campinas, na noite desta sexta-feira (18), pela 24ª rodada da Série B. Com um primeiro tempo apático, o Rubro-negro viu o adversário construir o resultado positivo sem muitas dificuldades. Em coletiva concedida depois da partida, o técnico Enderson Moreira soube reconhecer o fraco desempenho do time.

Na visão do treinador, a etapa inicial no Brinco de Ouro foi uma das piores do time sob o seu comando desde o início do ano. "Fizemos um primeiro tempo muito abaixo, jogamos muito mal, não conseguimos criar situações. Demos muitas possibilidades, e as que eles tiveram conseguirarm transformar em gols. Foi um dos piores primeiros tempos da nossa equipe. Mas faz parte, estamos na luta. Como sempre falamos, nunca foi fácil, não será neste momento que vai ser", salientou.

"Agora é lamber as feridas de uma derrota e preparar para o jogo de sexta. Contamos com nosso torcedor, que possam entender o momento, nos apoiem. Que eles possam estar com a gente nos incentivando para conquistarmos a vitória no próximo jogo", seguiu.

Diante do Tombense, com as ausências de Eduardo e Felipinho, Enderson optou por escalar uma equipe com três zagueiros, acionando Alisson Cassiano no miolo de zaga, além de Ewerthon para fazer a ala direita.

Desta vez, o treinador voltou com o tradicional 4-2-3-1, dando a missão da lateral esquerda ao prata da casa Victor Gabriel. No entanto, os dois primeiros gols do Guarani foram construídos pelo lado do jovem de 19 anos, que saiu no intervalo. Enderson explicou a escolha pelo atleta.

"Precisamos botar para avaliar. É jovem, está no profissional há um tempo, já teve oportunidades. É uma função específica, determinante dentro do sistema. Quando perdemos os dois laterais, nos vimos com uma certa dificuldade para encaixar uma peça. No jogo passado fomos com três zagueiros. Hoje, voltamos com o sistema, mas não funcionou. A reponsabilidade é toda minha, claro, são minhas opções", enfatizou.

