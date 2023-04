A- A+

Sport Enderson reconhece Sport abaixo, mas mostra otimismo pelo título: "chances são enormes" Treinador rubro-negro reconheceu inferioridade do time diante do Ceará, no Castelão, pelo confronto de ida da final do Nordestão

No primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, o Sport esteve longe de repetir as boas atuações da temporada. No entanto, apesar de ser amplamente dominado pelo Ceará, no Castelão, contou com a competência para diminuir o placar no final do jogo e deixar o confronto de volta aberto, no próximo dia 3, na Ilha do Retiro. Após a partida, o técnico Enderson Moreira reconheceu a superioridade do adversário, lamentou o gol sofrido no início, mas ressaltou que o Leão tem totais condições de reverter o resultado no Recife.

"Falando de uma maneria clara, talvez o Ceará tenha feito mais no segundo tempo que no primeiro. No primeiro foram efetivos. No segundo tempo, a gente teve que arriscar mais, eles tiveram o contra-ataque com escolhas equivocadas. No final fomos recompensados pela dedicação, não pela qualidade que podemos apresentar... Não podemos ficar projetando muito, mas posso garantir que temos condições e futebol para reverter isso em casa", enfatizou, antes de lamentar o gol sofrido no início do confronto.

"Se você toma um gol com 40 segundos, você não pode se abater. Pelo contrário, você tem quase 100 minutos para empatar, virar o jogo. O problema é quando toma o gol na última jogada. Ali é levantar e trabalhar", seguiu.

Logo após o gol contra marcado por David Ricardo, depois de bola cruzada por Juba, os torcedores do Sport relembraram do tento marcado por Enilton, diante do Corinthians, no Morumbi, em 2008, para demonstrar confiança na conquista do título. Salientando se tratar de uma situação diferente, Enderson reconhece que o gol anotado no Castelão facilita a vida leonina na busca pelo título.

"Cada situação é diferente. Se fosse 2x0 aqui, com minha humildade e serenidade, eu falaria que seríamos capazes de reverter. Com o 2x1, as chances são enormes. Mas depende de muita coisa, são dias, momentos. Se trata de seres humanos. Como sabemos se vamos jogar bem ou não? É difícil", contou.

No Ceará, aproximadamente 5 mil rubro-negros foram ao Castelão para apoiar o Sport. Projetando o confronto da volta, além dos duelos com Retrô (Estadual) e Coritiba (Copa do Brasil), Enderson não poupou elogios à presença da torcida. "Hoje foi uma coisa linda, muita gente do Sport aqui. E assim, acreditando mesmo no momento que estávamos com dificuldade. Tenho certeza absoluta que nos jogos decisivos na Ilha, o torcedor vai nos ajudar. Se tiver desgaste, eles vão nos fazer esquecer isso. Os próximos três jogos na Ilha são decisões com a participação do torcedor e vamos fazer de tudo para ficar com os dois títulos e a classificação na Copa do Brasil", finalizou.

