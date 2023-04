A- A+

Futebol Enderson ressalta importância de Renan em título estadual Goleiro teve o nome gritado pela torcida do Sport em momentos decisivos no duelo diante do Retrô e recebeu os elogios do técnico rubro-negro

Pouco antes de o Sport fazer o segundo gol, com Gabriel Santos, que sacramentou a vitória por 2x0 diante do Retrô, na Ilha do Retiro, na final do Campeonato Pernambucano, o Leão chegou a sofrer alguns sustos. Momento em que a torcida passou a incentivar o goleiro Renan em cada boa intervenção. Justo o camisa 1, que era um dos nomes mais questionados por parte dos rubro-negros. Após o confronto, o técnico Enderson Moreira também fez coro aos mais de 26 mil torcedores no estádio e valorizou o trabalho do atleta na conquista.

“Renan é um goleiro experiente. Ele teve uma ascensão grande, depois ficou um tempo fora. Esse retorno é sempre difícil, ainda mais para um goleiro. Tudo é diferente aqui: clima, gramado, equipes, a maneira de bater na bola. Os europeus são mais técnicos. Cruzam bem, passam bem, mas nós (brasileiros) somos mais habilidosos, batendo de chapa, três dedos, de frente... Tem uma série de coisas que podem explicar o fato de ele não ter conseguido manter no início (no Sport) o que tinha feito durante o começo de carreira”, apontou.

“Sempre trabalhamos passando tranquilidade para ele. Se na primeira crítica, na primeira falha, a gente troca, teríamos de fazer isso com o time todo. Todos falham, erram. Não podemos criar instabilidade para o jogador porque ele pode perder a confiança. Jogar para muitas pessoas é difícil. Você precisa de confiança. Sabemos da qualidade dele. Ele fez uma grande partida e foi importante para a conquista”, completou.

O próximo compromisso do Sport na temporada é quarta (26), contra o Coritiba, na Ilha do Retiro, pelo duelo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Leão empatou em 3x3 com o Coxa, no Couto Pereira.

