Enderson sai em defesa de Juba após vaias da torcida

Desde que se tornou pública a situação do meia do Sport, Luciano Juba, que tem um pré-contrato assinado com o Bahia para defender o Tricolor de Aço a partir de setembro, o relacionamento entre o atleta e a torcida rubro-negra mudou. Até o início do ano, eles viviam uma lua de mel provocada pelo alto desempenho do camisa 46, que dividia com Vagner Love o protagonismo no Leão. Mas a iminente saída e a queda de rendimento do atleta (e do time) fizeram os torcedores chegarem a um comportamento antes inimaginável: o de vaiar o prata da casa. Cena vista na derrota dos pernambucanos por 2x1, na Ilha do Retiro, para o Vitória, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



Juba foi substituído no decorrer do segundo tempo, saindo para a entrada de Juan Xavier. Vaiado, o jogador preferiu aplaudir a torcida na saída. O atleta é o vice-artilheiro da equipe na Série B, com seis gols, atrás apenas de Love, com nove. No ano, são 19 bolas na rede em 46 jogos.





Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Enderson Moreira fez questão de defender o meia. "Isso (vaias) é algo do povo brasileiro. Sempre estão atrás de herois e vilões. Neymar era o heroi, mas não ganhou (a Copa do Mundo) e virou o vilão, tomando porrada. A gente convive com isso. Juba nunca deixou de se empenhar, de se dedicar e, como qualquer um, vai errar e acertar. É difícil achar um jogador que encaixe tão bem. Ele volta muito, compete, tem bola parada. É muito decisivo”, apontou.



“Claro que o torcedor fica chateado porque gostaria que ele terminasse a temporada aqui, mas ele tem cumprido tudo rigorosamente, com dedicação, empenho e caráter. Posso falar que ele não tira um pé de dividida, não perde um treinamento. Mas ele erra, assim como qualquer um. Quando ganhamos, o time ganha. Quando perdemos, o time perde. Todos têm parcela de responsabilidade, com o treinador tendo mais ainda. Não tenho o que falar dele sobre empenho e dedicação. Juba já acertou muito na temporada e daqui a pouco pode acertar novamente”, completou.



Juba deve estar em campo no próximo compromisso do Sport na temporada, contra o Sampaio Corrêa, domingo (19), no Castelão. O Leão está na quinta posição da Série B, com 32 pontos, enquanto a Bolívia Querida ocupa o 15º lugar, com 20, e também vem de uma derrota, por 2x0, perante o Avaí, na Ressacada.

