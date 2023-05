A- A+

Sport Enderson trata com naturalidade queda de invencibilidade do Sport em casa: "Nem o City faz isso" A última derrota do Leão na Ilha do Retiro tinha acontecido em fevereiro do ano passado, contra o Botafogo-PB

Além de complicar a chance de classificação na Copa do Brasil, a derrota para o São Paulo fez o Sport perder uma grande invencibilidade jogando na Ilha do Retiro. O último revés tinha acontecido em fevereiro do ano passado, quando o Leão foi superado pelo Botafogo-PB, por 1 a 0, pela Copa do Nordeste.

Nesse recorte de 15 meses, foram 33 jogos sem perder Ilha, com 28 vitórias e cinco empates. Na atual temporada, o Rubro-negro detinha a incrível marca de 100% de aproveitamento nas 17 partidas disputadas na sua casa.

Na entrevista coletiva pós-jogo contra o São Paulo, o técnico Enderson Moreira tratou com naturalidade a queda da invencibilidade em casa.

"Lamento informar a todos que isso ia acontecer um dia. Já viu um time ficar 100% uma temporada toda em casa? Nem o City faz isso. É audácia demais achar que a gente ia fazer, isso é impossível. Nós adiamos o máximo possível, podíamos ter perdido em outros jogos. Aconteceu agora, a gente lamenta muito, mas um dia ia acontecer", disse o treinador.

Com uma mão na taça da Premier League e classificado para a final da Champions após goleada contra o Real Madrid, o Manchester City tem uma derrota como mandante na atual temporada. A equipe de Guardiola foi derrotada pelo Brentford, por 2 a 1.

Expulsão

De acordo com Enderson, o confronto diante do São Paulo, um adversário de Série A, teve a expulsão do volante Fabinho como determinante para a derrota leonina.

"O jogo estava igual até a expulsão. Futebol de alto nível quando você não termina com onze jogadores a chance de derrota é enorme. É raro você ver alguém que tenha conseguido um resultado diferente. Isso foi determinante", iniciou.

"Acho que no primeiro tempo o São Paulo conseguiu espaço, mas nós fomos mais incisivos. O Rafael fez duas defesaças. Infelizmente, um baita jogador que é o Fabinho tomou o segundo cartão amarelo. Tentamos segurar da melhor forma possível, os jogadores foram guerreiros até o fim", concluiu Enderson.

A partida de volta entre Sport e São Paulo acontece no dia 1° de junho, às 19h30, no Morumbi. A equipe pernambucana vai precisar vencer por 2 gols de diferença para decidir nas penalidades.



