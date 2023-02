Enderson valoriza controle de jogo em vitória contra o Campinense

A- A+

Pela primeira vez na história, o Sport derrotou o Campinense jogando na Paraíba. Neste domingo (5), no Amigão, pela Copa do Nordeste, o Leão ganhou por 2x0, com gols de Sabino e Jorginho. Com o resultado, assumiu a ponta do Grupo A do torneio, com seis pontos. Após o confronto, o técnico Enderson Moreira elogiou o controle rubro-negro na partida.



“O Campinense veio com a proposta de esperar e a gente precisou criar espaço. Buscamos o gol, o resultado, criamos boas oportunidades. Eles tiveram uma, duas chances, mas o controle do jogo ficou com a gente. Eles tentaram o contra-ataque, mas conseguimos não sofrer com essa jogada. Pecamos um pouco no passe que desequilibra, mas tivemos o controle da partida. Não ficamos esperando as coisas acontecerem”, afirmou.



O resultado foi o sétimo triunfo seguido do Sport em 2023, somando partidas da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. “O mérito é dos atletas. Temos ideias, mas elas só são colocadas em prática se o grupo aceita e executa. Conversamos muito sobre cada detalhe e eles têm esse entendimento. Esperamos continuar assim. Lógico que ainda teremos momentos de dificuldade, de as vitórias não acontecerem, mas precisamos ter consciência de que o trabalho é assim mesmo. Estamos ficando mais capacitados, consistentes”, avaliou.





O próximo compromisso do Sport é quarta (8), contra o Porto, no Lacerdão, pelo Campeonato Pernambucano.

Veja também

Futebol Sport vence Campinense e assume liderança do Grupo A da Copa do Nordeste