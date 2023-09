A- A+

SPORT Enderson valoriza Diego Souza no Sport, mas descarta titularidade: "A gente tem que ir aos poucos" O Embaixador entrou em campo no segundo tempo e garantiu a vitória do Rubro-Negro sobre o ABC com gol no fim

O Sport entrou em campo para enfrentar o ABC nesta sexta-feira (15) pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e, apesar da atuação abaixo, conseguiu sair de campo com a vitória por 1 a 0 e a liderança momentânea do torneio, com 50 pontos. O resultdo, que quebrou a marca de cinco jogos sem vitórias no campeonato, veio, para a alegria da torcida, dos pés de Diego Souza, que reestreou pelo clube com gol nos minutos finais.

Após a partida, o treinador do Rubro-negro, Enderson Moreira, valorizou a participação do camisa 87, que tinha volta aos gramados muito aguardada, mas pediu cautela sobre a titularidade da posição no momento, que deve ser avaliada a partir da evolução física de Diego Souza.

"O Diego é um jogador com histórico que fala por si só. Não precisa falar nem defender nada. É um jogador de altíssimo nível. A gente pegou um atleta com um período enorme de inatividade. Diego está fazendo força pra poder entrar em condições, porque ele gosta muito do Sport. Provavelmente, se fosse outro clube, tenho certeza que ele não pagaria o preço que está pagando. A gente vê no dia a dia como é difícil para o jogador com a qualidade dele, para ele poder retornar", começou o técnico. "Estava previsto na nossa cabeça em torno de 20 ou 25 minutos, então dentro desse planejamento a gente usou. Diego não precisa de muitas oportunidades para fazer gol, ele já tem esse DNA de jogador decisivo e extremamente importante, mas quero ressaltar a dedicação do time. A gente tem que ir aos poucos. Ele (Diego) se esforçou muito e estava muito cansado agora no final. Tudo é diferente, por mais que você possa prever algumas situações no treinamento. No jogo é diferente. Quero que o torcedor entenda que temos um departamento fisiológico todo preparado. Tudo o que a gente fala", completou Enderson Moreira.

Sobre a partida, o treinador destacou o desempenho abaixo da equipe na partida, mas ressaltou a capacidade de reação do time, que conseguiu marcar nos minutos finais do jogo após ter passado pela lástima de sofrer um gol já nos acréscimos no jogo passado, no empate em 3 a 3 contra o Criciúma.



"No jogo passado nosso rendimento foi maravilhoso, empatamos o jogo e todo mundo caiu de pau. Hoje talvez a gente não tenha feito um jogo maravilhoso, mas vencemos. O objetivo é jogar bem e vencer e nem sempre a gente consegue as duas coisas. Quase nenhuma equipe no Brasil e no mundo consegue. A gente não joga mal para vencer o jogo, a gente quer jogar bem.

Em meio a isso, alguns episódios de atrito entre o grupo e a torcida aconteceram. Um deles foi no empate contra o Criciúma, no último sábado (9), na Ilha do Retiro, quando alguns torcedores presentes criticaram bastante a atuação do time e atiraram objetos contra Enderson Moreira. Após isso, já na segunda-feira (11), alguns jogadores do Sport, como o atacante Vagner Love e o zagueiro Sabino, se pronunciaram oficialmente sobre o momento vivido pela equipe e chegaram a declarar que "aqueles que não quiserem apoiar podem ficar em casa".

A fim de amenizar a situação, após o término da partida contra o ABC, Enderson Moreira elogiou a torcida do Sport e revelou que, no momento, o apoio dos torcedores é essencial na busca pelo acesso. Além disso, o técnico também criticou profissionais da imprensa por uma conduta, na visão dele, que disseminou "fake news" na cobertura do clube nas últimas semanas e criou um "clima ruim" no time.

"Temos que elogiar nossa torcida hoje, que foi fantástica. O que a gente precisa nesses momentos de dificuldade, é muito mais apoio. No momento difícil é que a gente precisa de mais carinho. Para poder bater na gente, já tem muita gente. Às vezes a gente faz uma crítica com os maus profissionais que têm na imprensa. Mas acho engraçado que vocês (jornalistas) são as pessoas que mais criticam a gente e quando a gente faz uma crítica no sentido profissional, que foi falar lá pra todo mundo no último jogo, que criou um clima terrível. Vocês estavam lá antes de começar o jogo (contra o Criciúma) e tinha torcedor me xingando porque não coloquei o Diego e dizendo que vetei a presença dele", começou. "Ninguém generalizou. Falei de parte da imprensa e que vocês precisavam defender mais os bons profissionais. Tem muita gente que tá no meio de vocês e conspira contra a profissão. Não sei quem é quem falou e deu a notícia, não me preocupo com isso. Fico chateado quando é inverdades, mentiras, vocês falam muito de fake news mas muitos profissionais da imprensa fazem a mesma coisa, infelizmente. Para criar um clima ruim e colocar mais pressão em cima da treinador", finalizou.

O Sport está na liderança provisória da Série B, com 50 pontos. Para permanecer na posição, a equipe depende de um tropeço do Vitória, segundo colocado com 49 pontos, que enfrenta o Avaí neste domingo (17), às 18h.

