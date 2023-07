A- A+

Futebol Enderson valoriza vitória e quer Sport "sempre no bolo" do G4 da Série B Leão terminou a rodada na terceira posição, com 35 pontos, um a mais que o Criciúma, em quinto e primeiro fora da zona de classificação à Série A

Voltar ao G4 no encerramento do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Objetivo alcançado pelo Sport neste domingo (23), ao vencer o Sampaio Corrêa por 2x1, no Castelão-MA. Resultado valorizado pelo técnico Enderson Moreira, principalmente pelo contexto da partida.



“Foi um jogo difícil, em um dos lugares mais difíceis. O gramado é mais pesado, o clima mais úmido. Não ia ser diferente hoje. A nossa equipe teve um comportamento bom, principalmente após ter sofrido o gol. Quando tivemos a vantagem, abrimos mais a última linha para marcar os extremos deles. Tivemos chances até de ampliar, mas o mais importante era a vitória, fechando o turno no G4”, afirmou.

O Sport é o terceiro colocado da Série B, com 35 pontos, um a mais que o Criciúma, primeiro fora do G4, em quinto, com 34. Na visão do treinador, o segundo turno precisa ser de “manutenção” da equipe no pelotão de cima rumo ao sonhado acesso à Série A.



“Tudo está muito próximo. Quem é primeiro de repente fica em terceiro, quarto. Quem é quinto pode virar primeiro. Em uma competição de pontos corridos, o importante é manter uma distância, ficando nesse bloco de G4, G6. A qualquer momento, um time passará por momentos como passamos, com quatro jogos sem vitórias. Isso não tinha acontecido a temporada inteira com a gente. Pode ser que outra equipe viva isso adiante”, declarou.

O próximo jogo do Sport é sexta (28), na Ilha do Retiro, contra o CRB.



