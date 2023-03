A- A+

Futebol Enderson vê "dor de cabeça boa" no meio-campo após boa atuação de Fábio Matheus Prata da casa foi titular na vitória do Sport por 3x0 diante do Caruaru City, pelo Campeonato Pernambucano

Aos 19 anos, o meia Fábio Matheus vai ganhando moral no Sport. Titular na vitória do clube por 3x0 diante do Caruaru City, no último domingo (26), na Arena de Pernambucano, pelo Campeonato Pernambucano, o jogador ganhou elogios do técnico Enderson Moreira e virou “dor de cabeça boa” na montagem do meio-campo leonino.



“É uma questão de naturalidade. Tem muita coisa que ele pode fazer melhor. Tem demonstrado boa qualidade, mas como todo mundo precisa acertar alguns detalhes. Todo mundo está na briga pela posição”, afirmou o técnico.





Esse foi o segundo jogo do prata da casa pelo Sport - o primeiro foi na goleada por 6x0 diante do Bahia, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. Aos poucos, o meia vai buscando espaço na base titular. “Não tem alguém com cadeira cativa, dizendo ‘essa camisa é minha sempre’. É uma briga constante que gera a evolução. É uma dor de cabeça boa para o treinador, ganhando mais um atleta com confiança, sustentando o jogo da maneira que gostamos de atuar”, apontou.



O próximo compromisso do Sport é quarta (1º), contra o Íbis, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano. O Leão lidera o torneio, com 21 pontos.

