Sport Enderson vê empate justo entre Ponte Preta e Sport: "fomos aquém do que podemos" Jogando com um a mais durante mais da metade da partida, Leão ficou no 1x1, em Campinas

No empate em 1x1 com a Ponte Preta, o Sport perdeu uma grande oportunidade de se consolidar no G-4 da Série B. Durante mais da metade da partida, o Rubro-negro jogou com um a mais, após a expulsão de Fábio Sanches. Mas com uma atuação abaixo da crítica, não conseguiu virar o placar no Moisés Lucarelli. Resultado que para o técnico Enderson Moreira pode ser considerado justo, principalmente devido ao nível de apresentação de seus comandados longe do Recife.

"Fizemos um jogo abaixo do que podemos fazer. Perdemos uma grande oportunidade de sair com os três pontos, deixamos dois pontos que poderiam vir para a gente, se tivéssemos jogado melhor. Jogamos de uma forma lenta, longe do nosso ritmo habitual. Claro que isso faz com que a gente não tivesse, mesmo com um mais, criado tantas oportunidades. Criamos algumas, mas poderíamos ter criado mais. O empate talvez tenha sido justo no sentido de que o time da Ponte se aplicou, se dedicou com um a menos, e não tivemos competência para fazer o segundo gol", enfatizou o treinador.

A partida contra a Ponte Preta foi a primeira do Rubro-negro na temporada no período da manhã, diante de um forte sol na cidade de Campinas. No entanto, Enderson prefere não atribuir o fraco desempenho da equipe ao calor do interior paulista.

"Detesto essa coisa de buscar justificativa. Estava quente para os dois times, já jogamos em situações mais quentes. Sempre me apego ao desempenho, como em vários momentos eu elogio a postura. Hoje não jogamos bem, fomos aquém do que podemos jogar, não fomos incisivos como costumamos ser. Agora é se preparar da melhor forma possivel para o jogo com o Vila Nova, que será um jogo muito difícil", pontuou.

Depois do empate com a Ponte Preta, o elenco do Sport ganhará folga neste início de semana. Isso porque o Rubro-negro só volta a entrar em campo no próximo domingo (18). A partida com o Vila Nova, atrasada da 2ª rodada, acontece às 18h, na Ilha do Retiro

