Futebol Enderson vê Sport abaixo do nível diante do Atlético-GO, mas minimiza "momento de turbulência" "Temos que saber lidar com isso. Precisamos do apoio do nosso torcedor. Algumas vezes, quando menos merecemos é que mais precisamos", apontou o treinador

O técnico Enderson Moreira tinha dito, rodadas atrás, que já imaginava ver o Sport passando por uma fase de oscilação na Série B do Campeonato Brasileiro. A derrota por 3x1 para o Atlético-GO, no Antônio Accioly, que fez o Leão chegar ao terceiro jogo sem triunfo no torneio, mostra que esse momento chegou.



“Eu tinha falado sobre isso: em uma competição de pontos corridos, passaríamos por um momento de turbulência. Acontece com todo mundo. Temos que saber lidar com isso”, apontou o técnico.





Lamentando os erros da equipe no primeiro tempo, Enderson viu o Sport longe do nível ideal diante do Atlético. “Fizemos um jogo abaixo daquilo que podemos fazer, principalmente em termos competitivos. Sofremos mais uma vez um gol rápido, que alertamos muito. Conseguimos o empate rápido, que poderia nos dar uma estabilidade, mas cometemos falhas, tomando o segundo gol, de pênalti, e o terceiro em contra-ataque. Não tivemos forças para modificar o jogo. Foi uma atuação aquém daquilo que podemos fazer”, afirmou.



Terceiro colocado da Série B, com 32 pontos, o Sport enfrentará o Vitória, quarta (19), na Ilha do Retiro. Jogo em que o treinador ressaltou a necessidade de contar com a força dos rubro-negros.



“Precisamos do apoio do nosso torcedor. Algumas vezes, quando menos merecemos é que mais precisamos. Esperamos que eles compareçam na Ilha do Retiro. Será um jogo difícil contra o Vitória. Precisamos de apoio nos 90 minutos. Não conseguimos nos últimos jogos fazer aquilo que sempre fizemos bem, mas estamos preparados para buscar novamente o bom momento”, declarou. Os baianos estão em quinto, com 28, mas ainda entram em campo na rodada, domingo (16), perante o Novorizontino, no Barradão.

