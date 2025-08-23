A- A+

Futebol Endrick acelera recuperação e mira retorno ao Real Madrid após Data Fifa Atacante brasileiro já treina em campo em Valdebebas e tem como meta estar apto para enfrentar a Real Sociedad em setembro

O atacante brasileiro Endrick está cada vez mais próximo de retornar aos gramados pelo Real Madrid.



Após sofrer uma recaída em julho durante a recuperação da lesão sofrida no fim da última temporada, o jogador de 19 anos voltou a treinar no campo em Valdebebas e já realiza corridas leves, sinalizando progresso em sua reabilitação. O objetivo é estar à disposição de Carlo Ancelotti após a próxima Data Fifa, mirando a partida contra a Real Sociedad, nos dias 13 ou 14 de setembro.

O plano inicial previa retorno no Mundial de Clubes, mas a complicação nos Estados Unidos atrasou o cronograma. Agora, segundo o jornal espanhol As, sem pressa, o Real Madrid foca em recuperar o jovem atacante plenamente, com etapas que vão do trabalho físico no ginásio até os primeiros exercícios coletivos e, depois, os treinos de impacto.





Endrick encara a temporada como decisiva. Promovido ao posto de camisa 9 merengue em agosto, o ex-Palmeiras ganhou a confiança do clube mesmo após um ano de estreia com minutos reduzidos — ainda assim, marcou sete gols em 843 minutos, com destaque para os cinco tentos em seis jogos pela Copa do Rei.



O brasileiro optou por permanecer em Madri e rejeitou propostas de empréstimo, na expectativa de conquistar mais espaço mesmo diante da forte concorrência no ataque, reforçada pelo bom desempenho do jovem Gonzalo no novo torneio de clubes da Fifa.

Além do desafio no Real Madrid, Endrick também tem a Seleção Brasileira no horizonte. Depois de disputar a Copa América e atuar nas Eliminatórias, ele sonha em estar entre os convocados por Ancelotti para o Mundial de 2026. Para isso, o atacante sabe que precisa estar em plena forma já nas janelas internacionais de outubro e novembro.

Veja também