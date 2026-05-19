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Futebol Endrick anuncia sua volta ao Real Madrid e se despede do Lyon Aos 19 anos, Endrick, que viu sua carreira estagnar no clube 'merengue', onde teve poucos minutos de jogo, chegou a Lyon pouco antes do Natal

O atacante brasileiro Endrick, emprestado ao Lyon pelo Real Madrid no último inverno europeu, até o final da temporada, anunciou na noite desta terça-feira (19) seu retorno ao clube espanhol.

"Infelizmente, mesmo que seja mais forte, um leão não pode permanecer no mesmo lugar. Agora devo me despedir e embarcar em uma viagem de volta que será muito mais longa, pois retorno com muito mais bagagem", diz ele em um vídeo legendado em francês e publicado em sua conta no X sob o título "Merci OL (Obrigado, OL)".

Aos 19 anos, Endrick, que viu sua carreira estagnar no clube 'merengue', onde teve poucos minutos de jogo, chegou a Lyon pouco antes do Natal, em um contrato de empréstimo sem opção de compra.

Com cinco gols na Ligue 1, incluindo um 'hat-trick' contra o Metz no final de janeiro e outro gol na prestigiosa vitória no Parque dos Príncipes, em Paris, contra o PSG, em 19 de abril, além de sete assistências, ele foi um dos principais nomes na recuperação do Lyon.

O clube terminou em quarto lugar na Ligue 1 e disputará os playoffs de classificação para a próxima Uefa Champions League.

Suas atuações também lhe renderam, nesta semana, uma convocação do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho.

O Mundial de 2026 será o segundo torneio internacional de Endrick com a camisa da seleção canarinho, tendo já disputado a Copa América de 2024 nos Estados Unidos, onde o Brasil foi eliminado nas quartas de final.

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