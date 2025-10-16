A- A+

Futebol Endrick: artilheiro da seleção passa Data Fifa em viagem com a mulher após cinco meses sem jogar Última partida do jovem pelo Real foi em 18 de maio, contra o Sevilla, ainda sob o comando de Carlo Ancelotti

Depois de cinco meses sem entrar em campo em partidas oficiais, Endrick aproveitou a pausa no calendário europeu para viver dias de descanso e celebração longe dos holofotes.

Fora das últimas convocações de Carlo Ancelotti, o atacante do Real Madrid e artilheiro da seleção brasileira no atual ciclo da Copa do Mundo de 2026 passou a Data Fifa em uma viagem romântica com a esposa, Gabriely Miranda, no Marrocos.

O casal comemorou o primeiro ano de casamento em um resort de luxo e compartilhou nas redes sociais momentos da “miniférias”, que incluiu passeio de camelo pelo deserto e um jantar à luz de velas em uma tenda árabe.

As fotos publicadas por Endrick na última terça-feira (14) revelam um clima de tranquilidade, em contraste com a fase de inatividade que o jovem de 18 anos vive desde maio, quando disputou sua última partida oficial pelo Real Madrid.

A última partida do jovem pelo Real foi em 18 de maio, contra o Sevilla, ainda sob o comando de Carlo Ancelotti. Desde então, Endrick viu o italiano deixar o cargo para assumir a seleção brasileira, e o time passar a ser dirigido por Xabi Alonso.

Mesmo com a pausa, Endrick manteve a rotina de treinos durante a viagem para preservar o condicionamento físico antes do retorno das competições europeias. O jogador tenta reconquistar espaço em um elenco estrelado e, ao mesmo tempo, voltar a ser lembrado nas listas da seleção.

Apesar do período longe dos gramados, Endrick ainda ostenta o posto de artilheiro entre os centroavantes da seleção no atual ciclo, com três gols marcados.

No ciclo da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026, apenas três centroavantes marcaram gols: Endrick, Igor Jesus e Matheus Cunha. Nenhum deles, porém, balançou as redes desde a chegada de Carlo Ancelotti, que assumiu o comando da equipe após deixar o Real Madrid em maio.

Cunha foi o último a marcar, na derrota por 4 a 1 para a Argentina que encerrou a passagem de Dorival Júnior, enquanto Igor Jesus havia feito o seu meses antes, em vitória sobre o Chile nas Eliminatórias.

Endrick, por sua vez, é o artilheiro entre os atacantes da posição no ciclo, com três gols — contra Inglaterra, Espanha e México, todos em 2024 —, o que representa 60% dos gols da seleção marcados por centroavantes nesse período, mesmo sem ter sido convocado por Ancelotti.

Veja também