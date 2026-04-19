Endrick brilha, Lyon tem início fulminante e segura investidas do PSG em vitória no Francês
Além do atacante, latera-esquerdo Abner também brilhou em vitória dos Leões
Restando 53 dias para a Copa do Mundo, Endrick continua desempenhando para colocar uma dúvida - ou uma certeza - na lista final de Carlo Ancelotti. Neste domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Francês, o Lyon visitou o líder Paris Saint-Germain e contou com show do atacante brasileiro para vencer os mandantes por 2 a 1, em pleno Parque dos Príncipes.
Antes de entrar em campo, Endrick tinha, pelo Lyon, 16 partidas disputadas com 11 participações em gols: seis gols e cinco assistências. Depois da partida deste domingo, seus números aumentaram - assim como a confiança do camisa 9.
Endrick só precisou de 5 minutos e um toque na bola. Afonso Moreira chutou mascado, mas o brasileiro ex-Palmeiras apareceu nas costas da defesa, encheu o pé sem ângulo e abriu o placar para o Lyon.
Aos 11, Abner quase marcou um golaço. Endrick levantou para o companheiro na área que armou uma bela bicicleta que, e se não fosse o goleiro do PSG, teria sido feito um franco concorrente a gol mais bonito da Ligue 1.
Se o astro brasileiro não deu assistência na primeira tentativa, o passe para gol veio na segundo. Desta vez, retribuiu o companheiro Afonso Moreira, que venceu Hakimi na corrida. Endrick venceu o corpo a corpo contra Vitinha e colocou o companheiro em belas condições para ampliar para o Lyon em pleno Parque dos Príncipes aos 17 minutos.
O PSG esteve irreconhecível. Gonzalo Ramos teve a melhor chance dos mandantes no jogo, mas o goleiro Greif pegou a cobrança de pênalti do camisa 9. O atacante cobrou mal, no meio do gol.
Luis Enrique colocou a cavalaria no segundo tempo. Porém, foi novamente o Lyon quem chegou mais perto de marcar. E de novo com Endrick. O camisa 9 do Lyon puxou contra-ataque e acabou parando no goleiro do PSG. Na jogada seguinte, Kvaratskhelia, que entrou no lugar de Doué, também perdeu oportunidade parecida.
O volume do PSG continuou alto. Porém, a defesa do Lyon foi valente e conseguiu inibir todas as investidas dos mandantes. Kvaratskhelia chegou a fazer o gol de honra do PSG restando um minuto para o apito final, mas não houve tempo suficiente para o empate.
O resultado acende sinal de alerta para o PSG, que não consegue se distanciar no Lens, segundo colocado. Apenas um ponto separam as duas equipes (63 a 62). O Lyon, por sua vez, chegou aos 54 pontos assumindo a 3ª posição.