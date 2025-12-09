A- A+

Cobrança 'Endrick começa a se parecer com Vitor Roque no Barça', diz jornal espanhol Jogador deve ser emprestado ao Lyon a partir do início de janeiro. Enquanto o próximo ano não chega, o jogador vive "ostracismo total" no Real Madrid, como definiu o Mundo Deportivo

O brasileiro Endrick segue sem ter oportunidades com o técnico Xabi Alonso no Real Madrid. No último final de semana, na derrota da equipe por 2 a 0 para o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, o jogador foi mais uma vez preterido pelo treinador.

Endrick deve ser emprestado ao Lyon a partir do início de janeiro. Enquanto o próximo ano não chega, o jogador vive "ostracismo total" no Real Madrid, como definiu o jornal espanhol Mundo Deportivo.



"O Real Madrid, contra o Celta, necessitava de gol. Mas Endrick não se moveu do banco de reservas. Entrou Rodrygo, entrou Gonzalo (Garcia)... outros dias entram Brahim (Díaz) ou Mastantuono. Mas Endrick permanece de agasalho e apenas aparece no campo, nem mesmo para aquecer. Xabi Alonso não conta com o brasileiro", publicou o jornal.



O periódico destacou que Endrick foi utilizado com frequência por Carlo Ancelotti quando o italiano ainda estava no comando do clube merengue. Porém, "11 minutos em toda a era Xabi Alonso são quase uma humilhação", opina o informativo.

No duelo contra o Celta de Vigo, Endrick ainda foi expulso mesmo estando no banco. O jogador se revoltou com a atuação do árbitro Quintero González e recebeu o cartão vermelho.



"Contra o Celta no Bernabéu, seu estado de ânimo, convertido em raiva, canalizou-se da pior maneira (...) Cartão vermelho direto para Endrick, que agora sabe que também perderá as duas próximas partidas", completou a publicação.



O Mundo Deportivo lembrou a passagem apagada de Vitor Roque pelo Barcelona para comentar a situação de Endrick. O agora atacante do Palmeiras fez apenas 16 jogos pelo clube catalão antes de ser emprestado ao Real Betis.



"Melhor que Xabi Alonso siga sem descobrir o potencial goleador de um jovem atacante brasileiro que começa a se parecer com Vitor Roque no Barça, entre a 'saudade', a desorientação e a tristeza", complementou o veículo de comunicação.

Veja também