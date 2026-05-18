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Futebol Endrick comemora convocação de Ancelotti: 'Primeira Copa com a maior seleção do mundo' Agora, o centroavante tenta provar para Ancelotti que pode ser o camisa 9 da seleção brasileira

Há poucos meses, Endrick não tinha esperanças de estar na convocação final para a Copa do Mundo. A ida ao Lyon, aliada com as lesões de Estêvão e Rodrygo, nomes certos até então, modificaram totalmente sua vida. Com bom futebol e gols, ele convenceu Carlo Ancelotti a levá-lo e celebrou o chamado desta segunda-feira.

"Obrigado Deus, o Senhor é maravilhoso, a minha primeira Copa do Mundo com a maior seleção do mundo, só tenho que agradecer a Deus por esse momento, agora é representar a nossa nação, vamos com tudo, juntos sempre!", escreveu o atacante.

O clube francês fez questão de celebrar com seu ex-atleta. "Merecido demais! Vai pra cima, Endrick", escreveu o Lyon, onde o atacante se reinventou depois de ficar encostado no Real Madrid, e pelo qual fez o último jogo no fim de semana. O astro vai voltar para o time merengue na próxima temporada.

Foram somente 22 jogos de Endrick no Lyon. Suficientes para não apenas chamar a atenção de Ancelotti, como fazer o Real Madrid rapidamente repatriá-lo. O atacante revelado pelo Palmeiras anotou oito gols e distribuiu outras sete assistências. Números bons e suficientes para ele ser ovacionado na despedida na França.

O jovem de 19 anos estava tão confiante de que figuraria na lista final de 26 nomes que fez um pedido especial ao Real Madrid e foi atendido. Sem jogos para disputar daqui para a frente, ele vai utilizar a infraestrutura do clube merengue para se manter em forma até a apresentação à seleção brasileira.

Agora, o centroavante tenta provar para Ancelotti que pode ser o camisa 9 da seleção brasileira. Como Matheus Cunha joga mais circulando, a equipe nacional não tem um homem fixo na área, onde Endrick se destaca. Além do jovem, Igor Thiago é quem pode atuar no setor.

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