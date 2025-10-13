A- A+

Futebol Endrick completa 5 meses sem jogar pelo Real Madrid e vive período de incertezas sob comando de Xabi Após duas lesões e sem espaço no elenco principal, atacante brasileiro de 19 anos enfrenta sua fase mais delicada no clube, mesmo com o prestígio de herdar a camisa 9

Quando o Real Madrid voltar a campo pela La Liga, diante do Getafe, no dia 19 de outubro, Endrick completará 154 dias — pouco mais de cinco meses — sem disputar uma partida oficial. O atacante brasileiro de 19 anos vive seu momento mais instável desde que chegou ao clube espanhol, marcado por lesões musculares, mudanças na comissão técnica e uma disputa por espaço cada vez mais acirrada.

A última partida do jovem pelo Real foi em 18 de maio, contra o Sevilla, ainda sob o comando de Carlo Ancelotti. Desde então, Endrick viu o italiano deixar o cargo para assumir a seleção brasileira, e o time passar a ser dirigido por Xabi Alonso.

O primeiro golpe veio no mesmo jogo em que atuou pela última vez: Endrick sofreu uma lesão no tendão da coxa, que o tirou do Mundial de Clubes nos Estados Unidos — competição vencida pelo próprio Real Madrid. Durante a recuperação em Valdebebas, o atacante manteve uma rotina intensa de três sessões diárias com o preparador físico pessoal que o acompanha desde os tempos de Palmeiras.

No entanto, ao retornar aos treinos com o elenco em julho, o brasileiro voltou a sentir o mesmo problema muscular, adiando novamente seu retorno. O novo contratempo ocorreu justamente no período em que Gonzalo García, atacante formado na base merengue, despontava com quatro gols no Mundial e passava a disputar diretamente a mesma posição.

Desde então, Endrick tenta recuperar espaço em meio a um elenco repleto de opções ofensivas — incluindo Vinícius Júnior, Rodrygo, Mbappé e Joselu — e sob um treinador conhecido por priorizar estrutura tática e rotação reduzida.

Nova era, menos minutos

Fontes próximas ao clube ouvidas pelo The Athletic afirmam que Alonso explicou ao jogador que seria difícil garantir tempo de jogo regular neste início de temporada, especialmente enquanto ele ainda busca ritmo após as lesões. Mesmo assim, o brasileiro optou por permanecer no Bernabéu e lutar por espaço.

— Há muita competição na posição dele e nas áreas ao redor também. Seu tempo chegará — disse Alonso, recentemente, ao ser questionado sobre o jovem atacante.

Endrick esteve no banco em cinco partidas consecutivas da temporada, mas ainda não entrou em campo. O número 9 que herdou — usado por lendas como Di Stéfano, Ronaldo e Benzema — segue à espera de ser visto novamente no gramado.

Durante o período fora dos gramados, Endrick aproveitou para casar-se com Gabriely Miranda. O casal celebrou o casamento civil no Brasil e uma cerimônia íntima em Madri antes de embarcar para o Japão em lua de mel, acompanhados do treinador pessoal do jogador, para manter a rotina de reabilitação.

A pausa não reduziu as especulações. Rumores sobre um empréstimo à Real Sociedad circularam na imprensa espanhola, mas foram negados pela assessoria do atleta. O clube, por outro lado, continua confiante em seu potencial e vê o período como parte do processo de adaptação.

