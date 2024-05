Endrick concede entrevista a jornal espanhol: "Não foi uma escolha. Real Madrid sempre foi um sonho"

A- A+

O atacante do Palmeiras Endrick, de apenas 17 anos, já vive contagem regressiva para chegar ao Real Madrid. O jovem talento é aguardado com grande expectativa pela imprensa espanhola e pela torcida merengue. Após os últimos dias no clube brasileiro, ele disputará a primeira Copa América da carreira para, enfim, se transferir à Europa com 18 anos.

Em entrevista ao jornal espanhol Diario AS, o jogador respondeu uma série de perguntas voltadas, principalmente, ao Real Madrid e não escondeu o desejo de atuar logo pela equipe. Sobre os interesses de gigantes europeus, ele disse que não precisou escolher nada, já que o "Real sempre foi um sonho".

Endrick afirmou que os brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo o vão ajudar bastante, uma vez que eles passaram por situações parecidas e já estão completamente adaptados na Espanha.

Além disso, ele contou que já esteve com o presidente Florentino Pérez e o técnico Carlo Ancelotti. — Estive com eles em Madrid. Me deixaram tranquilo e deram muita confiança para quando eu chegar. Disseram que acompanham meus jogos no Palmeiras e que serei muito bem recebido.

Questionado se já pensa em ganhar a Bola de Ouro, o atleta de 17 anos ressaltou que "a premiação é consequência de ter tido sucesso com títulos em vários anos, mas sabe que o clube é sempre o principal. Também destacou que "o Real Madrid tem sempre três ou quatro jogadores que podem ser eleitos os melhores do mundo".

