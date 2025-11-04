Endrick conversa com treinador e acerta ida ao Lyon por empréstimo, aponta jornal
Atacante brasileiro teve conversa com o técnico Paulo Fonseca e deve ser titular na Liga Europa
O futuro de Endrick parece definido. Segundo o jornal espanhol AS em publicação nesta segunda-feiram, o atacante brasileiro de 19 anos chegou a um acordo para jogar no Olympique Lyonnais, da França, por empréstimo, após perceber que teria poucas oportunidades no Real Madrid nesta temporada.
A decisão foi tomada depois de conversas diretas entre o jogador e o técnico português Paulo Fonseca. O Lyon, que disputa a Liga Europa, ofereceu a Endrick a condição de titular — algo que pesou na escolha do atleta.
“Era isso que ele procurava: um clube competitivo, com espaço garantido para jogar”, destacou a publicação.
O Real Madrid e o Lyon ainda finalizam os detalhes do acordo, mas o negócio é considerado benéfico para ambos os lados. Para o clube espanhol, o empréstimo permitirá que o atacante continue evoluindo fora do banco de reservas. Para Endrick, é a oportunidade de ganhar ritmo e manter vivas as chances de voltar a ser presença constante na Seleção Brasileira.
O jovem, que chegou ao Real como uma das maiores promessas do futebol mundial, tem enfrentado forte concorrência no ataque, especialmente após a chegada de Kylian Mbappé. O técnico Xabi Alonso também tem apostado em Gonzalo, centroavante que agrada à comissão técnica.
No Lyon, Endrick deve assumir o posto de titular logo na chegada. O uruguaio Satriano, contratado no fim da janela, não convenceu, e o principal jogador do setor ofensivo, Fofana, está lesionado.
Além disso, o atacante vê no comando de Paulo Fonseca um facilitador para sua adaptação. “A barreira do idioma é menor e a forma de jogo do Lyon favorece minhas características”, teria dito a pessoas próximas.
O Olympique de Lyon é um destino tradicional para brasileiros: já passaram pelo clube nomes como Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Thiago Mendes, Elber e Juninho Pernambucano — ídolo histórico da equipe.
Se confirmado, o empréstimo deve ser válido até o fim da temporada europeia, com o Real Madrid monitorando de perto o desempenho do jovem.