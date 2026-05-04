Endrick deixa retorno ao Real Madrid em aberto e diz que se for à Copa 'é culpa de todo o Lyon'

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Endrick chegou a oito gols anotados pelo Lyon neste domingo - ainda são seis assistências. O brasileiro fez uma pintura nos 4 a 2 sobre o Rennes, ao acertar chute no ângulo. Depois da partida, já com a reta final do Campeonato Francês, foi procurado para falar sobre o futuro e deixou indefinida a possibilidade de voltar ao Real Madrid, onde tem contrato. Ele atua no clube francês por empréstimo.



"Meu futuro? Não sei, estou muito feliz aqui, me sinto ótimo. É como sempre falo, estou emprestado. Se for para ficar aqui, se for para voltar ao Real Madrid, se for para ir para outro lugar, farei o que Deus me disser e o que minha mulher me mandar fazer também", afirmou o jogador, em coletiva.



Endrick não esconde, porém, que anda se sentindo muito bem no Lyon. Ele chegou a dar respostas em francês, mostrando que sua dedicação dentro de campo também se faz fora, onde se esforço para aprender o idioma.





"Agradeço a Deus por me trazer para cá, estou muito feliz por estar aqui e adoraria ficar, pois estão fazendo de tudo para que eu me sinta confortável", revelou. "Mas é isso, farei o que Deus me disser para fazer, o que Deus colocar na cabeça da minha mulher para fazer", endossou.



Aos 19 anos, o atacante revelado pelo Palmeiras jamais escondeu que seu maior sonho é defender o Brasil na Copa do Mundo, de preferência já em solo canadense, norte-americano e mexicano. E a boa fase no Lyon, em contraste com as baixas de Estêvão e Rodrygo, machucados, fazem suas chances de convocação na lista final, a ser anunciada dia 18 de maio, aumentarem.



Ele divide com os atuais companheiros a possibilidade de lembrança de Carlo Ancelotti. "Foi uma das minhas melhores escolhas vir para o Lyon. Agradeço muito a Deus pois vim para um time onde me acolheram. Se Deus quiser, se eu for para a Copa do Mundo, a culpa vai ser de todo o Lyon."

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