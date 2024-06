Endrick demonstra entusiasmo para a disputa da Copa América: 'Não vai faltar dedicação'

A- A+

O atacante Endrick demonstrou, em entrevista à CBF TV, todo seus entusiasmo e ansiedade para integrar a seleção brasileira na disputa da Copa América, nos Estados Unidos. O atleta, de 17 anos, afirmou que "não vai faltar dedicação" para a conquista do título.



"Estou muito feliz. A Copa América será o meu primeiro campeonato oficial pela seleção Brasileira. Vamos treinar bastante para tentar conquistar o título", afirmou Endrick. "Sabemos que tem muitas seleções de alto escalão e será um campeonato muito difícil, mas não vai faltar garra e dedicação para poder conquistar esse título."



Autor de dois gols nos amistosos disputados pela seleção em março, Endrick sabe que o período de treinamento deverá ser decisivo para o técnico Dorival Júnior decidir o time titular que vai iniciar a competição.





Desde a última quinta-feira, os jogadores relacionados pelo técnico da seleção brasileira estão chegando aos Estados Unidos e se preparando em busca da conquista de mais um título da competição de seleções.



No entanto, o grupo só vai ficar completo a partir desta quarta-feira, quando são esperados Eder Militão, Rodrygo e Vinícius Júnior. No sábado, o trio conquistou a Liga dos Campeões pelo Real Madrid.



O Brasil integra o Grupo D da Copa América e vai ter como rivais Colômbia, Costa Rica e Paraguai. A estreia no torneio vai ser diante da seleção da América Central, no dia 24. O jogo está marcado para Los Angeles.



A segunda partida da fase de grupos acontece quatro dias depois, em Las Vegas. O desafio vai ser contra os paraguaios. A equipe do técnico Dorival Júnior encerra sua participação nesta etapa da Copa América no dia 2 de julho, contra a Colômbia, no Levi’s Stadium Santa Clara, na Califórnia.

